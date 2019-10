HOROSCOP 26 octombrie. Berbecii au dispute în cuplu, Gemenii au o zi a deciziilor

HOROSCOP. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 26 octombrie 2019. Saturn si Marte iti pot da peste cap viata amoroasa. Relatiile pot fi oarecum incordate, mai ales de cand Marte a intrat in Balanta. Poate vei avea nevoie de sfaturi legate, poate trebuie sa accepti pur si simplu ca exista niste limite. Relatiile au nevoie de granite adecvate, iar acum este momentul sa stabilesti acele limite sanatoase pentru ambii parteneri.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Exista anumite probleme din punctul de vedere al relatiei de cuplu pe care trebuie sa le discuti cu partenerul. Nu le ignora si, mai presus de orice, fii foarte onest. Daca esti singur ar trebui sa cantaresti bine daca nu este mai ok sa ramai asa in loc sa fii impreuna cu o persoana cu care nu ai



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Te simti nelinistit si, totodata, nesigur in ceea ce priveste relatia de cuplu si din aceasta cauza sa faci miscari gresite. Mai bine te-ai relaxa si sa ai o discutie cu persoana iubita. Ia initiativa si spune-i cum te simti si vei vedea cum partenerul va proceda la fel. Nu fi egoist pentru ca o astfel de atitudine nu face decat sa inrautateasca lucrurile.



HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Este o zi a deciziilor. Vei gasi cu usurinta solutii la problemele cu care te-ai confruntat in ultima vreme in relatia de cuplu. Si inca ceva. In loc sa arati cu degetul la partenerul de cuplu pentru ceea ce nu merge ce-ar fi sa vorbesti cu jumatatea ta si impreuna sa faceti lucrurile sa mearga? Trebuie sa-ti schimbi tactica sau nu vei obtine rezultatele dorite.



