HOROSCOP 27 aprilie 2019. Berbecii sunt puși pe joacă, Gemenii își examinează relația cu familia

HOROSCOP. Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 27 APRILIE 2019; in afara semnificatiei speciale a acestor zile din punct de vedere religios, cel putin pentru ortodoxi, astrologic ne aflam intre cele doua momente importante de final de luna aprilie cand doua planete mari intra in miscarea lor retrograda. Pluto a facut deja aceasta schimbare pe 27 aprilie, asa cum scrie aici pentru fiecare zodie, iar pe 30 aprilie urmeaza Saturn la rand. Ziua de 1 mai ne va gasi cu 3 planete retrograde : Jupiter, Pluto si Saturn.

HOROSCOP Deocamdata azi primim o energie magica, aproape mistica de la cuadratura dintre Marte si Neptun.

HOROSCOP Romantismul ne striga, iubirea si arta infloresc si putem cauta ceva mai mult decat ce avem in lumea asta pragmatica ca sa simtim cum ne creste starea de spirit. Ce iti face sufletul sa strige cu bucurie viata ? Care iti este marea pasiune pentru care visezi zi de zi ? Ce faci pentru asta ? Doar visezi ? Neptun inseamna visatorul din noi dar Marte… Marte stim bine ca este planeta actiunii, a indraznelii de a ne asuma viata prin tot ceea ce facem. Azi este despre a face ceva concret, cu curaj, spre visele ce ne dau viata.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Oricat de mult ai incerca sa te focusezi pe treburile de facut ale zilei, esti plin cu o dorinta irezistibila de a te juca. Berbecii de regula privesc actul de relaxare ca pe o forma de lene. Incearca sa realizezi ca a-ti incarca bateriile din cand in cand este o necesitate ca sa nu clachezi emotional si apoi fizic. Sufletul iti cere relaxare, joaca, miscare, bucurie? Da-i! Urmareste-ti atitudinea mentala si vezi ce ai putea face mai bine cu zilele libere. Film? Joaca cu copiii ? O escapada departe de casa?



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Diminetile normale si active nu sunt preferatele tale. Tu devii complet functional la orele amiezii. Incearca totusi sa fii pe faza la evenimentele acestei dimineti pentru ca exista o energie de claritate mentala si ascutime a mintii care iti prinde bine. Profita de ea. Surprinde oamenii cu o atitudine proaspata si cu solutii la orice situatie ce iti apare in cale.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Azi ai putea sa examinezi relatiile cu membrii familiei. Cineva apropiat de tine ti-ar putea spune ceva care sa te faca sa te minunezi cat de bine, sau de putin bine, il cunosti. Oamenii au multe straturi ascunse si fiecare relatie poarta cu sine un mister. Fii curajos si incumeta-te sa cunosti mai bine oamenii si fii atent sa nu te descurajezi pentru ca tinzi sa judeci sau sa critici. Daca esti deschis la minte, ati putea chiar sa explorati unele directii noi minunate de viata impreuna.



