HOROSCOP 27 AUGUST. Fecioarele au azi o vibrație pozitivă, Săgetătorii trebuie să petreacă timp în liniște

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 27 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 27 AUGUST 2019; Luna este tot in Rac in aceasta zi frumoasa de final de vara, in timp ce Marte, razboinicul, focosul si impulsivul, se pregateste sa fie urmatoarea planeta ce este in trigon maine cu Uranus cel rebel. Exista acum o energie, o electricitate care patrunde si marcheaza tot ce faci in aceasta saptamana si continua sa creasca in intensitate. Este una din acele rare perioade in care poti rezolva ceva ce parea teribil de dificil, probleme de netrecut si doar asa, printr-o singura miscare de geniu. Fa-ti miscarea !

HOROSCOP 27 AUGUST. Iar Luna in Rac iti poate da fluturi in stomac, sustinand energia de ieri a lui Venus in trigon cu Uranus. Ai timp azi sa te relaxezi, sa procesezi si sa digeri. Urmatoarele zile sunt de sincronicitati, coincidente fericite si actiuni inspirate. Atmosfera este plina de anticipare si te poti simti agitat si nervos din pricina intensitatii energiei. Lucrurile se intampla si uneori nu poate fi schimbat cursul lor ci doar sa avem incredere ca va fi mai bine.

In urmatoarele doua saptamani avem oportunitatea de a ne indrepta viata pe un nou fagas bun si sa solutionam probleme ce pareau imposibil de rezolvat acum o luna. Si totul multumita lui Uranus care ne arata ca sunt multe drumuri care duc la Roma.

HOROSCOP 27 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta de acasa iti domina mintea pentru ca Luna in Rac e in sectorul tau casnic. Fa, asadar, lucruri in preajma casei sau petrece timp cu familia ca prime optiuni, daca poti. Daca ai de muncit, rezerva-ti timp si pentru viata casnica mai ales pe seara. Planifica o escapada romantica sau o intalnire cu un prieten cu care sa razi. Ai nevoie sa iti implici partea jucausa.

HOROSCOP 27 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi te simti motivat sa te exprimi in timp ce Luna in Rac traverseaza sectorul comunicatiilorm tale. A tine pentru tine opiniile nu e o optiune prea buna, Taurule, deci propune-ti sa gandesti bine inainte sa vorbesti, dar scoate tot. Daca nu e un bun moment sa faci asta, indiferent de motiv, scrie-ti sentimentele si vei avea claritatea de a-ti rosti adevarul la momentul potivit. Pe seara, o activitate placuta cu familia sau o improspatare a mediului in care traiesti iti vor aduce satisfactie.

HOROSCOP 27 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Banii pot atinge un buton emotional azi in timp ce Luna in Rax traverseaza sectorul tau financiar. In loc sa te scufunzi in ingrijorare, daca asta esti inclinat sa faci, tinde sa iti folosesti emotiile pentru a vizualiza cum te vei simti cand iti vei creste fluxul banilor ce vin in viata ta. Acest exercitiu va crea abundenta. Mai tarziu spre seara, fii alaturi de prieteni si oameni dragi pentru conversatii pline de spirit si faceti planuri pentru weekend.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.