HOROSCOP 27 FEBRUARIE. Taurii au dispute, Leii sunt plini de energie

HOROSCOP 27 FEBRUARIE. In Berbec, Luna se intalneste azi in conjunctie cu Venus. Energia Berbecului taie in carne vie cand e nevoie, deci nu e loc de amabilitati si dulcegarii daca nu este cazul. Este timpul sa iti accesezi curajul, sa actionezi fara ezitare, chiar daca e vorba de o confruntare. Insa din fericire, Venus este activa si ne indeamna sa le .. luptam doar pentru iubire.

HOROSCOP 27 FEBRUARIE. Tema zilei oscileaza intre dragoste si razboi. Iubirea este cea care ne cere sa fim fermi, puternici. Venus vrea pace, frumusete, armonie intelegere. Dar Venus este in Berbec in aceste zile si are un mod atipic de a arata ce vrea, fiind in combinatie cu energia Berbecului. Daca vrei sa iti arati iubirea si afectiunea in moduri stranii sau impulsive, e de explicat. Cu Venus in Berbec, iubirea necesita curaj si initiativa. Uneori nu exista o cale mai simpla de atat.



HOROSCOP 27 FEBRUARIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mesaje din subconstient iti cer sa actionezi azi. Conectandu-te cu motivatiile tale interne iti va permite sa iti reimaginezi drumul carierei tale, in noile circumstante. Doar sa fii atent sa ai toate datele problemei inainte sa pornesti la drum pentru ca reputatia ta poate fi implicata. Tu stii ca ceva trebuie sa se schimbe, deci incepe sa iti analizezi optiunile si sa fii deschis sa faci ajustari. Crede in tine si iti vei cultiva o stare de pace interioara pe care nu credeai ca o poti avea. Poti fi si ambitios si spiritual in acelasi timp.

HOROSCOP 27 FEBRUARIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O dezbatere inrte tine si un prieten se poate incinge azi cand te poti implica in confruntari pe intrebari filozofice despre viata. Alege-ti totusi bataliile pentru ca aceste dispute intelectuale se pot amesteca in abilitatea ta de a te conecta cu oamenii in moduri armonioase. Daca poti mentine pacea, poti reconcilia diferente majore de opinii. Fii deschis sa asculti oamenii care sunt experti in domeniul lor. Observatiile lor te pot invata un mod mai bun de a procesa informatiile si a gestiona problemele. In schimb pentru atitudinea ta respectuoasa, si acesti oameni vor manifesta apreciere pentru darurile si calitatile tale.

HOROSCOP 27 FEBRUARIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi buna pentru viata ta sociala pentru ca prietenii si cunostintele aproape ca se aliniaza ca sa petreaca timp cu tine. Ai un sentiment special de conexiune acum si poti fi alaturi de altii la nivele noi si mai profunde. Acum poti vedea si auzi lucruri si informatii pe care inainte nu le putea accesa, iar asta e valabil si pe plan afectiv. Relatiile pot fi incalzite de flirt si intimitate. Tu esti curios de fel, dar ai grija sa gandesti bine inainte de a trece de o granita a prieteniei.

