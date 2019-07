HOROSCOP 27 IULIE. Fecioarele se află sub presiune, Scorpionii scapă de obstacole

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 27 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi, SAMBATA 27 iulie 2019. Luna intra in Gemeni si contribuie la o mai buna comunicare. Mai mult, Luna face sextil cu Soarele, aflat in Leu, si cu Chiron, aflat in Berbec. Vorbeste cu intelepciune despre anumite probleme pe care le ai, pentru a vindeca rani ale trecutului!

HOROSCOP 27 IULIE. Cu Luna in Gemeni este timpul sa-ti stimulezi mintea. Gemenilor le plac dialogul, interactiunea, distractia. Gemenii vor sa viziteze locuri noi, sa faca lucruri intereante si sa cunoasca oameni. Nu trebuie sa fii timid.

Sextilul Lunii cu Chiron aduce la suprafata subiecte sensibile despre care trebuie sa vorbesti pentru a putea merge mai departe. Ai nevoie de aceste conservatii, oricat de dificile ti s-ar putea parea.



HOROSCOP 27 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Trebuie sa arati o viziune de ansamblu astazi ca sa poti ramane cu cativa pasi inaintea evenimentelor. Fii pregatit, aceasta este cheia de a evita dificultati azi. Este important sa analizezi cu atentie situatiile si sa gandesti lucruri inainte de a actiona.

HOROSCOP 27 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti, in sfarsit, gata sa iti realizezi planurile. Gandeste cu atentie fiecare miscare si evita greseli prostesti care iti pot aduce probleme in viitor. Asteapta-te la dezvoltari pozitive azi care sa iti ridice starea de spirit si sa iti aduca bucurie. Cei dragi tie sunt alaturi de tine, te sustin si te ajuta sa te relaxezi si eliberezi de stres.

HOROSCOP 27 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ti-ai construit o cale foarte buna pentru tine asa ca incearca sa tai la distanta ca sa nu lasi pe nimeni sa te scoata de pe ea. Ramai credincios propriilor idei si fii sigur ca ti le urmezi. Esti increzator in obiectivele tale, deci nu lasa pe nimeni sa te influenteze. Un vizitator de familie sau o persoana intruziva iti poate cauza o confuzie.

