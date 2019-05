HOROSCOP 27 mai. Berbecii au nevoie de încredere în sine, Gemenii experimentează prea mult dragostea

HOROSCOP. Iata horoscop zilnic dragoste pentru pentru azi, LUNI 27 MAI 2019.



HOROSCOP Un inceput de saptamana visator, intens si romantic. Luna in Pesti face sextil cu Venus cea senzuala si Neptun cel visator. Cam este nevoie de pasile de realitate, azi, dar in doze mici. Uita de sentimentele de negativitate si priveste in inima ta. Care este visul tau? Ce dorinta vrei sa ti se indeplineasca? Ai nevoie de echilibru, armonie, rabdare si prudenta.



HOROSCOP Iata ce-ti rezerva azi astrele in plan amoros.



HOROSCOP BERBEC Simti ca este nevoie de mai multa incredere de sine si de afirmarea identitatii in relatia ta de cuplu. Esti foarte sincer cu tine si cu partenerul in setarea unor reguli de buna functionare a cuplului. Daca esti singur, invata din greselile trecutului si mergi mai departe. Concentreaza-te pe ceea ce vrei cu adevarat si actioneaza!



HOROSCOP TAUR Este o zi in care poti comunica cu usurinta cu partenerul de cuplu. Cauti aceasta oportunitate de multa vreme. Poti sa aduci la lumina secrete sau griji care pot rezolva unele disensiuni din cuplu. Lasa-te purtat de entuziasm. Daca esti singur, invata mai multe despre tine. Analizeaza-ti miscarile si vei putea sa-ti dai seama ce ai facut gresit pana acum .



HOROSCOP GEMENI Nu pierde vremea experimentand “dragostea” cu prea multi iubiti. Ai o personalitate fermecatoare, nu te baza pe noroc. Meriti ceva cu adevarat ceva potrivit pentru tine. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, fii mai spontan. Scapa de rutina din cuplu!



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.