HOROSCOP 27 mai. Berbecii sunt extrem de creativi, Gemenii au reprezentări parțiale ale adevărului

HOROSCOP Iata horoscopul zilei de azi LUNI 27 MAI 2019; este un inceput de saptamana visator si intens romantic prin pricina Lunii in Pesti care este in sextil cu iubitoarea de amor Venus si cu eternul visator Neptun. Tot ce avem azi de facut este sa luam pastile de realitate in doze mici, desi e zi de Luni si ar trebui sa fie exact pe dos.



HOROSCOP Decoreaza-ti viata si imaginatia cu nuante de bucurie si cu confetti pentru ca Pestii au nevoie de magie in fiecare moment ca sa treaca cu bine pest4 zi. Deci, gandeste-te acum : Ce te inspira ? Ce face ca visele si sperantele sa prinda viaa ? Cel mai bine este sa te focusezi pe asa ceva azi si sa lasi orice urma de ganduri negative afara din peisaj.

Starea se adanceste spre seara cand Luna se intalneste cu Neptun in Pesti. Cel mai bine iti face sa evadezi in visul tau preferat si sa il simti in inima ta mai real ca oricand !

HOROSCOP BERBEC Astazi ia in calcul sa iti indrepti inspiratiile filozofice in ceva creativ cum ar fi sa scrii. Fiind un semn de aer, scrisul este ceva ce iti face placwre. Deci, chiar daca nu te-ai exprimat mai intens pana acum in acest fel, azi e o zi perfecta sa faci o incercare. Vezi cum se simte sa iti pui emotiile pe scris intr-un text sau intr-o rima. Daca nu te regasesti, incearca intr-un jurnal. Iti face foarte bine mental si emotional sa existe un loc in care sa iti colectezi inspiratiile, revelatiile, emotiile.



HOROSCOP TAUR Azi te poti simti nostalgic in contact cu orice iti trezeste acest tip de emotii, o fotografie veche, un album foto din copilarie, aranjatatul mobilei sau a unor haine vechi si toate iti reamintesc de vremuri de odinioara, Taurule. Mintea ta va lua contact astfel cu evenimente emotionale pe care poate nu le-ai gestionat complet cand s-au intamplat. Sentimente vechi pe care le credeai plecate iti pot aduce lacrimi in ochi. Gestioneaza-le in loc sa le indesi iar inapoi pentru inca o decada.



HOROSCOP GEMENI Astazi ai putea functiona avand la baza perceptii care sunt doar o reprezentare partiala a adevarului. In efortul tau de a te gandi doar la partea pozitiva a unei situatii, risti sa nu vezi intregul adevar. Adevarul este insa cel ce te va elibera. Chiar daca vei simti si furie, frustrare sau chiar singuratate, este mai bine sa fii constient de ce este real si ce este doar in imaginatia ta.



