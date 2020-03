HOROSCOP 27 MARTIE. Taurii au o zi emoționantă, Fecioarele sunt în centrul atracției

HOROSCOP 27 MARTIE. Putem sa ne tragem sufletul, sa respiram, sa o luam usurel, sa prindem clipe in care sa ne vedem de noi si sa facem tot ce putem mai bun din aceasta pauza. A fost multa agitatie toata saptamana, cel putin din punct de vedere astral, cu energii puternice si de confruntare, dar acum este timpul sa ne mai vina si inima la loc.

HOROSCOP 27 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Emotiile tale puternice combinate cu caracterul determinat te si ajuta sa dai maini de ajutor celor aflati in nevoie dar te pot si pune in situatii jenante. Cauta sustinere si ajutor de la un partener daca te afli in cea de-a doua situatie. Este timpul acum sa te bazezi pe acea comunicare de suflet. Sunt posibile si castiguri financiare dar evita orice contact cu oamenii in numele lor. Invata deocamdata sa muncesti de la distanta, de acasa, cat mai mult. Si fii atent si la cuvintele rostite ca sa nu ranesti pe nimeni.

HOROSCOP 27 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Se anunta o zi destul de emotionala pentru tine. Insa este si o buna ocazie sa iti identifici emotiile si gandurile ce iti ruleaza acum in minte. Aceasta idee te poate speria pentru ca nu esti familiarizat cu asemenea procedura, dar daca faci acest pas te vei elibera si te vei apropia de implinire emotionala. Cineva apropiat tie poate sa fie emotional iar raspunsul tau potrivit este vital acum.

HOROSCOP 27 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi perfecta pentru a impresiona pe cei din jurul tau prin intelepciunea ta si intelegerea profunda de care dai dovada despre o situatie. O sa poti sa oferi solutii inovatoare la unele probleme fie de la locul de munca fie de la unul din prietenii tai. Este o perioada buna pentru tine. Nu trebuie sa cauti atentie pentru ca oamenii se vor indrepta spre tine pentru ajutor si sustinere.

