HOROSCOP 27 NOIEMBRIE. Berbecii au o zi extrem de creativă, Balanțele se agită prea mult

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 27 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 27 NOIEMBRIE 2019; indepartatul Neptun, planeta viselor si imaginatiei, a fost in miscare retrograda din 21 iunie, iar de astazi revine la miscarea directa dupa cinci luni in care am primit ocazia de a distinge intre vis si realitate, intre realism si visat cu ochii deschisi. Poate ca am realizat ca ceva dupa care visam nu este cel mai bun lucru pentru noi si am primit fiecare clarificarile sale pe durata acestei veri si toamne. Poate am gasit noi vise care au stat la copt in sufletul nostru iar acum pot prinde aripi sa zboare spre implinire.

Neptun stationeaza direct incepand de astazi, deci si noi sa nu mai avem scuze ci sa avansam spre ce ne inspira cel mai bine.

HOROSCOP 27 NOIEMBRIE. Neptun ne umple inimile de simtire ca visele sa poata fi lansate ! Reia un vis mai vechi, porneste spre unul nou, regaseste-te acolo unde te-ai ratacit in imaginatie versus realitate (nu tot ce ne imaginam este si real sau benefic). Lasa-ti inima sa cante din nou acolo unde ea a tacut. Pana la vara urmatoare, deci la urmatorul retrograd Neptun, ai tot timpul de lume sa iti “bibilesti” visele !

HOROSCOP 27 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi extrem de creativa si de pozitiva pentru tine, deci ai grija sa nu o transformi in altceva negativ. Este timpul sa rezolvi eficient acele probleme pe care le-ai amanat si care au stat in calea unui vis pe care il ai de ceva vreme. Fii atent si ai grija sa eviti in aceasta perioada excesele si extremele de orice natura ar fi ele : munca, odihna, mancare, bautura, emotii, ganduri. Ai nevoie sa te mentii in echilibru.

HOROSCOP 27 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astrele te favorizeaza azi, deci poti sa faci schimbarile la care te-ai gandit de multa vreme. Mergi inainte, cu increderea ca esti pe drumul spre succes. Fii mai pozitiv si mai increzator in fortele proprii! Esecul nu este o optiune!

HOROSCOP 27 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aspecte presante ce te preocupa fie din munca fie din viata personala ar trebui sa se rezolve sau cel putin clarifice usor azi. Facand asta, sistemul nervos ti se va mai calma si vei petrece mai mult timp fara stres in compania oamenilor ce te iubesc.

