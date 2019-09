HOROSCOP 27 SEPTEMBRIE. Balanțele sunt pline de afecțiune, Capricornii sunt rigizi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 27 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 27 SEPTEMBRIE 2019; Luna este in Fecioara si devine din ce in ce mai neagra, incheind maine un nou ciclu de 28 zile, iar azi Saturn se pregateste sa traverseze punctele de eclipsa pentru a treia si ultima oara pentru acest an.

HOROSCOP 27 SEPTEMBRIE. Saturn este lordul karmei si datoriilor, punctele de eclipsa contin informatii valoroase pentru fiecare dintre noi cu privire la destin, sens, de unde venim, ce avem in “valiza” karmica cu care venim. Prin aceasta intersectie dintre ele, ultima pe anul 2019, ceva se incheie pentru totdeauna. E timpul sa privim doar spre viitor. Da drumul la ce te-a epuizat, obsedat, suparat. Nu te teme ! Maine vine Luna Noua in Balanta, este o lunatie norocoasa ce ne ajuta sa avem un nou start minunat cu ajutorul cuiva special.

HOROSCOP 27 SEPTEMBRIE. Saturn in Capricorn, proaspat iesit din retrograd, s-a cam jucat de-a soarecele si pisica cu eclipsele tot acest an, in aprilie, in iulie si acum. Saturn stie ce sa faca cu aceste intalniri si ne spune : nu mai mesteca acelasi vechi os, scuipa-l, arunca-l, da drumul, mergi mai departe. Datoriile karmice se platesc, recompense bune vin. Am face bine sa urmam si noi aceasta energie ! Ultimele zile ale acestei saptamani au fost mai incarcate in relatii, unele aspecte au devenit serioase si acum chiar e timpul sa avansam spre circumstante mai bune din viata noastra. Timpul merge tot inainte, nu inapoi, deci si noi trebuie sa procedam la fel.

HOROSCOP 27 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Puterea ta interioara iti activeaza un mod de gandire complex azi. Esti in stare sa vezi mai multe fatete ale oricarui aspect. Cand analizezi oameni si situatii nu gresesti. Urmeaza-ti intuitia in circumstante in care gandirea logica nu are sanse de izbanda. Este o zi in care sa iti explorezi potentialul din tine. Stai departe de conflicte si certuri ce pot crea acum probleme mai mari in viitor.

HOROSCOP 27 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti intalni azi oameni care sunt constienti de defectele tale dar nu ti le accepta, ca si cum ei ar fi perfecti si nu au propriile lor probleme de caracter. Daca esti in aceasta situatie, mentine distanta de asemenea oameni. Incearca mai bine sa iti amintesti de oamenii minunati cu care ai avut relatii in acesti ultimi ani si, daca este posibil, stabileste o legatura cu ei din nou.

HOROSCOP 27 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poti fi vulnerabil a emotii sau la aspectele financiare azi. Totusi esti in stare sa iti protejezi interesele daca te distantezi de oamenii care incearca sa te traga in varii situatii pentru castigul lor personal. Cel mai bine hiberneaza intr-o zi ca aceasta si vindeca-ti rani ce pot reaparea la suprafata si care nu au fost vindecate la momentul lor din trecut.

