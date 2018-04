HOROSCOP 28 aprilie 2018. Astrele previn zodia Taur să fie atentă!

HOROSCOP. Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru SAMBATA 28 aprilie 2018, suntem in plin weekend si cu o zi inainte de minunata Luna plina roz ce are loc in noaptea de duminica 29 spre luni 30 aprilie. Oriunde te afli in aceasta minivacanta de 1 mai, nu uita sa te uiti la Luna plina ROZ a carei energie este benefica si mult ajutatoare.

Toate Lunile pline in Scorpion trezesc o dorinta mare de transformare si eliminare sau modificare a ce nu functioneaza pentru sufletul omului, dar cu aceasta Luna plina nevoia poate fi intensa. Acum, lucrurile si detaliile schimbarii sunt puse in miscare si nu vei uita curand aceasta Luna plina !

Luna plina din Scorpion de pe 30 aprilie este cea mai magica din tot anul. Energia Scorpionului are potentialul de a misca si schimba unde este nevoie, de aceea a avea o Luna plina in acest semn este asa de puternic dar si personal.

Iata horoscopul zilei de SAMBATA 28 aprilie 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca ai copii, este foarte posibil sa ii rasfeti astazi. Pana la urma, pentru asemenea zile muncesti asa de mult. Este o zi productiva pentru ca vei putea termina sarcini de munca ce erau in asteptare. O zi plina de eficienta este si pentru profesionistii in domeniul medical si a serviciilor publice.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te poti simti frustrat si naufragiat in probleme de familie astazi. Activeaza-ti si imprastie in jur caldura si grija ta ca sa reparati greseli trecute. Partenerul te sustine si iti da o mana de ajutor ca sa iti revii la o stare mentala pozitiva. Fii la randul tau la fel cu el si mergeti unde duce valul.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ti se poate stabili o legatura emotionala puternica cu cineva special. Din acest motiv, vei ramane incantat si te vei mandri cu asta tot restul zilei. Cu toate acestea, anumite probleme mici iti pot strica starea de fericire. Poti imprastia tensiunea cu o abordare cu inima usoara.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

http://sfatulparintilor.ro/horoscop-3/horoscop-zilnic-horoscop-3/horoscop-zilnic/