HOROSCOP 28 AUGUST. Taurii sunt pregătiți să-și condimenteze viața, Capricornii sunt pe punctul de a-și îndeplini visele

HOROSCOP 28 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 28 AUGUST 2019; saptamana aceasta ne promite o cascada de aspecte astrale numite trigon intre Uranus, planeta rebela, imprevizibila si aducatoare de schimbari subite, si planetele ce se afla instalate in zodia Fecioarei in aceasta perioada. Trigonul este cel mai benefic aspect astral in care tot ce are bun o planeta se uneste cu tot ce are bun cealalta planeta, oferindu-ne beneficii la patrat !

HOROSCOP 28 AUGUST. Marte in Fecioara e azi in trigon cu Uranus in Taur, dand la o parte orice obstacol care a stat in calea noastra. Multe din probleme vor disparea sau se vor transforma. Ritmul devine foarte rapid pentru ca asa este energia razboinicului Marte si a vizionarului Uranus – cauta repede solutii eficiente pe care le putem implementa acum si primi rezultate. Ce daca nu respectam unele reguli in acest proces ?

HOROSCOP 28 AUGUST. Niciuna din aceste doua planete nu are mare respect pentru reguli pentru ca ele ne rup si ne dau descoperiri si revelatii ! Marte si Uranus sunt marii rebeli ai cosmosului. Uranus crede ca regulile exista pentru a fi rupte, sefii pentru a nu fi ascultati si opiniile pentru a fi schimbate, iar Marte ii sustine energia cu determinare impulsiva si razboinica, chiar salbatica. Alegerile diferite, chiar bizare, par cea mai buna varianta ca pas urmator. Timpul este perfect, deci fa-ti schimbarile si fa-le rapid. Fii fara teama, viitorul vrea ceva nou pentru tine, iar Luna e in Leu si te sustine cu curajul inimii.

HOROSCOP 28 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti deschis sa incerci o noua tehnica. Marte, coordonatorul tau danseaza in acord cu rebelul Uranus in zona ta de munca si bani iar tu iti vei reconsidera anumite optiuni pentru o sarcina minora ori un proiect major va beneficia de o idee inovatoare. Mai intai insa, trebuie sa vezi totul intr-o lumina noua ca sa ti se trezeasca geniul interior. Munca nu iti va ocupa toata ziua ; Luna in Leu si Jupiter au grija sa nu uiti ca viata este si despre a te distra. Initiaza o iesire cu oameni dragi care scot aspectul tau cel mai bun la iveala.

HOROSCOP 28 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti tocmai pregatit sa iti condimentezi viata amoroasa. Marte cel sexy in sectorul tau romantic danseaza cu electrizantul Uranus si te poate scoate subit dintr-o rutina de relatie. Exploreaza activitati noi cu persoana draga sau ia o alta abordare ca sa cunosti oameni noi, iata pasi buni pentru directia corecta. Capata o perspectiva proaspata ce are nevoie inima ta. Luna in Leu danseaza cu jovialul Jupiter si te incurajeaza sa iti impartasesti caminul cu cineva pe care il iubesti.

HOROSCOP 28 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti nelinistit pentru o schimbare ce are legatura cu viata ta de acasa ? Marte in sectorul tau domestic danseaza azi cu rebelul Uranus, deci dorinta puternica de a lansa un proiect de imbunatatire a casei sau sa initiezi o noua activitate cu familia ta iti va alimenta intentiile. Desi esti motivat sa actionezi, asigura-te ce ceilalti oameni implicati sunt pe aceeasi directie si intentie cu tine. Luna in Leu si cu jovialul Jupiter te ajuta sa te conectezi cu partenerul sau cineva apropiat pentru inspiratie intr-o conversatie care iti va da mai multa claritate ce vrei.

