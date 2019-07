HOROSCOP 28 iulie 2019. Berbecii se pregătesc de o porție de încredere de sine, Gemenii trebuie să schimbe ceva

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi, DUMINICA 27 IULIE 2019. Venus intra in Leu si te pregateste pentru o iubire cu I mare. Asteapta-te la ceva maiestos, dramatic, fabulous. E ca si cand vara abia acum isi deschide portile pentru distractie, iubire, excitare, bucurie.

HOROSCOP. Dragostea este inocenta, spontana, cu Venus in Leu. Onestitatea, cavelerismul, loialitatea sunt valorile Leului. La acestea se adauga Luna in Gemeni care stimuleaza conversatiile. Vrei sa flirtezi, ai curajul sa te apropii mai mult de persoana pe care o placi.

HOROSCOP. Atentie, insa, la cuadratura Jupiter-Neptun care poate incalci putin atmosfera. Fii clar in transmiterea mesajelor pentru a nu fi inteles gresit. De asemenea, trigonul Soare in Leu cu Chiron continua vindecarea ranilor. Lasa-ti spiritul sa straluceasca in aceasta minunata duminica!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP. Pregateste-te pentru o portie mare de incredere de sine ! Te simti sigur pe tine astazi si asta te ajuta sa faci maximum din oportunitatile care vin pe calea ta si care vor avea un efect major asupra directiei de viitor. Incearca sa ramai calm si foloseste logica ca sa rezolvi orice problema care apare. Mai presus de toate, evita sa te certi cu cei din preajma ta.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP. Aceasta zi te face sa chestionezi multe lucruri si sa iti revizuiesti pozitia. Ai fost putin confuz recent si asta te-a impiedicat sa vezi ceva clar. Nu de acum incolo, insa. Gandurile tale s-au clarificat si acum poti recunoaste greselile facute in trecut despre oameni si situatii. Aceasta este sansa ta sa iti pui viata in ordine buna si sa te dedici spre viitor cu mai multa pace in suflet si minte.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP. Ai ajuns atat de departe cat ai putut, draga Capricorn. Ceva insa trebuie schimbat. Este nevoie sa scapi de tot ce te-a tras in jos, consumandu-ti energia si sa te duci spre ce vrei cu adevarat in viata. Tu stii foarte bine ca cei dragi te vor sustine oricum. Nu ezita sa ceri ajutor atunci cand te afli in dubii sau la anaghie. Mentine-te calm indiferent ce a aparut si lasa ratiunea sa iti fie ghid.

