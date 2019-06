HOROSCOP 28 IUNIE. Gemenii cheltuie peste măsură, Taurii trebuie să discute deschis despre opțiuni

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 28 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 28 IUNIE 2019; incepe ultimul weekend din luna iunie, practic o treime din vara s-a dus. Ai profitat in aceasta luna de oportunitatile pe care sezonul cald ni le aduce ? Ai iesit, te-ai plimbat, ai iubit sub cerul instelat si sub Luna plina de vara ? Ai visat si te-ai bucurat de tot ce aduce frumos vara, indiferent cat este de cald ? Daca nu, mai ai doua luni sa o faci si poti incepe deja cu aceasta zi si cu acest weekend in care Luna este in senzuala zodie Taur.

HOROSCOP 28 IUNIE. Taurul este prin excelenta o zodie care pretuieste si pune prioritate pe amor si pe a-l simti prin toate cele cinci simturi. Dragostea sub Taur se vede, se admira, se gusta, se savureaza. Dragostea sub Taur incepe cu iubirea de sine ca fundament pentru a putea iubi frumos pe altcineva. Cum sa dai ceea ce nu ai ? ne invata Luna in Taur dar ne si ajuta sa ne umplem butoiul cu bine, rasfat si iubire.

HOROSCOP 28 IUNIE. Emotiile sunt stabilizate cand Taurul este in actiune si te surprinzi avand rabdarea ce ti-a lipsit in zilele anterioare. Cand Luna este in Taur, ea este multumita si la pace, la fel si noi.

Taurul stie ca este important sa isi ia timp ca sa miroasa trandafirii, dar el stie si ca acesti trandafiri sunt mai minunati daca sunt vazuti, mirositi si apreciati in compania amoroasa potrivita. Deci liber la iubire cu Luna in Taur !



HOROSCOP 28 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai putea dori sa pui o patura peste sentimentele tale si totusi ele sunt acolo pentru un motiv, sa te alerteze daca ceva se impune a fi schimbat. Daca continui sa le impingi, iti vei face un deserviciu. Da-le spatiu sa existe si sa afli de ele si poate ca dupa aceea se vor disipa dar ele pot contine un mesaj vulnerabil dar important. Un prieten iti poate creste starea de spirit si sa te ajute sa vezi imaginea de ansamblu.

HOROSCOP 28 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu deja stii ce sa spui sau ce decizii sa iei, dar s-ar putea sa ai nevoie sa iti modifici ideile ca sa te potrivesti cu punctul de vedere al unei persoane dragi. Discutand deschis ce optiuni aveti pentru ce va doriti pot aparea idei si directii spontane si inspirate la care nimeni nu se putea gandi inainte si care implica noi discutii si decizii. Ti se pare incitant cum unele emotii pozitive pot schimba cursul unor evenimente si ca atare vei da toata sustinerea ta.

HOROSCOP 28 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti tentat sa cheltui peste masura daca asta te ajuta sa uiti de unele emotii, mai ales daca ele sunt inconfortabile. Daca ceea ce iti doresti este costisitor dar ai acesti bani, nu te ingrijora cat timp te lasa cu stare de bine crescuta. Ce te poate ajuta cel mai mult este un masaj de relaxare ce iti permite sa iti detensionezi mintea si sa iei contact cu corpul tau. Poti incepe apoi sa te simti mai autentic in propria piele.

