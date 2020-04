Horoscop 29 aprilie. Săgetătorii sunt pesimiști, Vărsătorii se deschid total

Da, sunt vremuri dificile dar si imens de creative. Poti veni cu unele idei de geniu pe masura ce abordezi problemele cu care te confrunti acum. Pana vineri vei sti mai multe.

Deocamdata, presiunea deschide un teren fertil pentru inovatie si schimbare, deci depinde de tine sa faci schimbari pozitive si sa te indrepti in directia dorita. Cand Luna in Rac se interseceaza azi cu Jupiter si Pluto, tu vei fi pregatit sa iti asumi acea provocare. Creativitatea, compasiunea si umorul vor curge usor, facand din aceasta zi una buna si pentru interactiuni placute.

Dar e bine sa nu avem prea multe cerinte de la prieteni, rude si colegi. Dupa ce iti termini treburile zilei, Luna te poate face sa te simti romantic si sa fii astfel cu inima pregatita si deschisa pentru Leu, urmatoarea gazda a Lunii in ziua de maine.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop 29 aprilie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astrele azi vor lucra ca sa iti ilumineze tensiunile curente ce sunt de vazut si rezolvat intre viata de acasa si cea publica. Luna trece prin emotionalul Rac, adancindu-ti nevoia pentru legaturi de familie si timp de refacere departe de lume. Dar exista si multe posibilitati in exterior, gratie lui Pluto si lui Jupiter. Alege pe ce directie vrei sa mergi azi.

Horoscop 29 aprilie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca baltesti in gandurile tale azi, vei pierde timp si energie pretioasa. Luna in comodul Rac te indeamna mai degraba sa te exprimi cu sinceritate in loc sa faci scenarii in cap si sa te reconectezi cu lumea ta sociala. Luna face niste aspecte provocatoare cu Pluto si Jupiter, creand o atmosfera mentala schimbatoare ce te poate muta oriunde intre gandirea obsesiva la solutionare optimista sau la sobrietate. Lasa-te dus de acest val si nu ii opune rezistenta.

Horoscop 29 aprilie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In ultimul timp ti-ai construit o zona de siguranta in capul tau. Venus in zodia ta ti-a oferit iubirea si atentia de care ai nevoie din interiorul tau iar Luna in Rac de azi are grija sa te conectezi la abilitatile tale naturale pentru validare in continuare. Luna te poate prinde in niste aspecte provocatoare pe aspecte de relatii si resurse comune cu cineva, surse de conflict dar le poti gestiona linistit.

