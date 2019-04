HOROSCOP 29 aprilie. Berbecii sunt în căutare de sfaturi, Gemenii debordează de optimism

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de LUNI 29 APRILIE 2019; sunt ultimele zile ale lunii aprilie si finalul lunii aduce o noua miscare puternica astrala. Saturn intra maine in miscarea sa retrograda anuala pana pe 18 septembrie. Durul si karmicul Saturn ne pregateste cateva luni in care sa ne reanalizam raspunderile asumate si derulate. Insa astazi, mesajul astral este sa ne concentram pe 4 aspecte: odihna, reflectie, reamintire si reimprospatare. Odihneste-ti corpul fizic care trece prin multe schimbari si adaptari cu noi energii puternice. Reflecteaza asupra vietii tale si ce doresti sa pastrezi si ce sa dai drumul sau sa permiti sa mearga mai departe. Tine minte ca, indiferent in ce faza esti, esti mereu intreg si complet – iar asta poti invata de la Luna.

HOROSCOP Suntem cu totii intr-o tranzitie masiva.



HOROSCOP Multe se schimba in noi pe masura ce ne eliberam din sisteme vechi de credinte care ne-au tinut blocati in versiuni de realitate care acum sunt depasite si necorespunzatoare. Ia un moment si priveste aceste credinte, ce asteptari ai si ce nevoi ai avut care au creat actuala ta realitate. Vezi unde se mai potrivesc in viata ta oamenii care au venit sa joace un anumit rol pentru ca a trebuit sa experimentezi ceva. Strat cu strat, descoperim cine suntem si dam si altora spatiu sa faca la fel. Fii bland cu tine, nu e un proces usor. Insa suntem scaldati in sustinere si iubire de catre Univers!



HOROSCOP BERBEC

Poti fi preocupat sa gasesti solutii la unele situatii ce te streseaza si care chiar necesita rezolvare. Insa nu ezita sa ceri un sfat de la cea mai apropiata persoana de sufletul tau – stii prea bine ca este acolo pentru tine. Fii clar si sincer despre ce se intampla acum in viata ta si apoi fii deschis.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Astazi poti resimti unele tensiuni care pot fi rodul unor zile mai epuizante care au trecut sau pur si simplu pentru ca mai sunt si zile cu tensiuni. Fii atent sa nu dea pe dinafara iritarile tale si in tot cazul nu le varsa pe alti oameni. Trebuie sa aduci o atitudine mai rece si detasata in orice situatie si sa ai abordari prudente.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Starea ta de spirit azi se anunta foarte optimista si pozitiva iar asta te va ajuta sa te poti implica in tot felul de noi inceputuri pline de entuziasm. Incearca sa nu iti lasi emotiile sa te domine asa de mult incat sa pierzi din vedere care e de fapt realitatea. Mentine totul realist si mergi mai departe intr-o maniera inteligenta si rezonabila.



