HOROSCOP 29 AUGUST. Scorpionii sunt sociabili, Capricornii se pun pe învățat

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 29 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi JOI 29 AUGUST 2019; de azi, si planeta Mercur se alatura lui Venus, Marte si Soarelui instalati confortabil in zodia de pamant Fecioara. Planeta gandirii si comunicarii in Fecioara este la ea acasa si este exaltata, adica se simte cel mai bine aici si manifesta maximum sau de putere si beneficii. Vine timpul sa iti analizezi viata si sa vii cu solutii ingenioase la cele mai detaliate situatii. Rareori a oferit cosmosul o asemenea aliniere puternica intr-o singura zodie. Practic, fiecare planeta ne ajuta sa ne miscam viata in directia potrivita in perioada urmatoare. Se creaza o combinatie de ganduri potrivite, oameni potriviti, resurse potrivite, actiuni potrivite. Ne indreptam spre un nou start.

HOROSCOP 29 AUGUST. Mercur va fi aici pana pe 14 septembrie, deci ai tot timpul sa actionezi conform energiei sale. Pentru astazi insa, distreaza-te. Lasa treaba mai serioasa pentru maine cand Luna este Noua si este… tot in Fecioara. Ea ne semnaleaza un nou inceput mare, productiv si inovator.

HOROSCOP 29 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Focusul tau acum e bine sa fie sa iti cresti starea de bine. Pana pe 14 septembrie, Mercur calatoreste prin Fecioara si iti se va implica in energia ta mentala, facandu-te sa te gandesti cum iti afecteaza starea de bine activitatile zilnice. De exemplu, ai putea fi motivat sa iti diminuezi stresul imbunatatind obiceiurile de munca pentru a te folosi mai eficient de timpul tau. Sau iti poti analiza programul de fitness sau alte activitati ca sa ai mai bine grija de tine in timp ce esti constient si de nevoile altora.

HOROSCOP 29 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Misiunea ta de azi inainte este sa iti lasi inima sa te conduca. Pana pe 14 septembrie, dragostea va fi dominanta ta mentala cu Mercur calatorind prin Fecioara. In principal, vei fi inspirat sa te deschizi si sa exprimi ce e in inima ta prin cuvinte, actiuni si creativitate. Daca romantismul este pe agenda ta, comunica-ti dorintele persoanei iubite si vei condimenta relatia. Daca esti singur, cuvintele sau calatoria vor juca un rol mare in a intalni pe cineva.

HOROSCOP 29 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Viata ta de acasa ar trebui sa iti fie dominanta in minte de acum. Pana pe 14 septembrie, Mercur calatoreste prin Fecioara si iti va energiza ideile si comunicarea despre familia ta sau proprietatea ta. Poate te reconectezi cu o ruda la care tii, poate aranjezi o reuniune de familie sau faci cercetari despre strabuni ca sa descoperi niste tipare in familie ce se perpetueaza inconstient. Doar asigura-te ca inima ta este implicata in toate conversatiile si deciziile.

