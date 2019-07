HOROSCOP 29 IULIE. Leii trebuie să uite trecutul, Capricornii au o zi bună

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 29 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi, LUNI 29 IULIE 2019. Este prima zi dintr-o saptamana cu totul speciala. Soarele face trigon cu Chiron aflat in Berbec si cuadratura cu Uranus aflat in Taur. Nu este un moment prielnic sa iei decizii pripite. Este o zi in care sa-ti pui in balanta punctele slabe si punctele forte, sa accepti ceea ce te reprezinta cu adevarat.

Luna intra in Rac si face si ea cuadratura cu Chiron, ceea ce te sensibilizeaza si mai mult. Nu incerca sa iti ascunzi sentimentele. Constientizeaza ce simti, fii mandru de sentimentele tale. Ele te fac ceea ce esti: intelept, autentic, unic. Luna face sextil si cu Uranus si poti avea un sentiment ca trebuie sa rezolvi tot repede. Dar, totul depinde de tine. Vrei sa iesi din rutina? Totusi, fii prudent! Mercur isi incetineste miscarea si devine stationar cu putine zile inainte sa intre in miscare directa. Evita mutrile bruste!

HOROSCOP 29 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nivelul tau de stres pare sa atinga zona rosie de alerta azi. Se intampla prea multe in viata ta si evenimentele te pot impinge la marginea limitelor tale. Calmeaza-te si incearca sa discuti despre ce e in mintea ta cu prieteni dragi. Nu doar ca vei reusi sa te simti mai bine, dar vei vedea ca prietenii si cei dragi chiar au sfaturi bune si realiste pentru tine.

HOROSCOP 29 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este important ca astazi sa gestionezi orice apare cu calm, in special in conditiile in care poti sa nu ai toate datele problemei si sa nu intelegi tot ce se intampla cu adevarat. Daca iti iei timp sa gandesti lucrurile si sa ramai calm, cu siguranta vei ajunge la concluziile potrivite fara sa fii prea dur sau pripit. Asculta-ti instinctul, el te va calauzi bine.

HOROSCOP 29 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai face bine sa faci o evidenta si sa privesti realist la tot ce ai realizat pana acum. Nu fii prea strict si critic cu tine. Evita gandirea negativa si nu te focusa doar pe probleme si greseli. Ideea este sa ai o privire echilibrata si sa te lauzi pentru toate deciziile bune pe care le-ai luat. Da-ti o bataie de mandrie pe propriul umar pentru tot ce ai facut si pentru toata munca sustinuta de pana acum.

