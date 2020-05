Horoscop 29 mai. Berbecii se simt nesiguri, Racii au parte de noi aventuri

Scoate cuvintele afara! Exprima-ti ideile, spune ceea ce gandesti, ceea ce simti. Cheia este sa fii autentic. Nu trebuie sa ii lasi pe altii sa-ti spuna ce si cum gandesti. Gandurile sunt ale tale. Luna va parasi Leul si se va indrepta spre Fecioara. A venit vremea sa faci curatenie.

Gemenilor le place sa vorbeasca. Iar Soarele aflat acum in Gemeni, da frau liber comunicarii. Vor fi avantajati in aceasta zi scriitorii, jurnalistii, oamenii de creatie, blogger-ii. Se vor initia dialoguri, se vor purta discutii interesante.

Dar, poate cele mai importante, sunt discutiile care pleaca din suflet. Sextilul dintre Soare si Chiron aduc un dialog intersant. Daca Soarele te indeamna sa ai curaj si sa vorbesti, Chiron te indeamna sa ai si mai mult curaj ca sa asculti. E vremea vindecarii. Spune tot ce simti si viata ta poate capata un nou scop. Asculta ce ti se spune si poti gasi si alt sens.

Luna paraseste Leul si intra in Fecioara. Deciziile sunt importante. Vorbeste si asculta. Sunt o multime de informatii care apar si care iti pot fi de folos.

Horoscop 29 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Se prea poate ca azi sa te simti cam nesigur de unele lucruri dar ziua sa te invete cum sa reactionezi diferit. Tu esti cel care creste sau lumea e cea care se face mai mica in ochii tai ? Poate nici una nici alta, insa ti-ar placea sa creezi o amprenta speciala in lumea de care te simti asa de apropiat azi. Asculta cu atentie in tacere ce iti transmite intuitia. Vei avea surprize placute si neasteptate.

Horoscop 29 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai o stare cam emotionala pentru felul tau de a fi care te poate incomoda intr-o situatie delicata in care nu ai dori sa simti emotii. Apeleaza la nevoie la ajutorul partenerului tau ca sa iesi din orice situatie. Este o zi pentru acel tip de comunicare intima si profunda de cuplu. Si castigurile financiare iti sunt foarte la indemana insa stai departe de pariuri sau de orice miscare de risc. Pune-ti cuvintele cu prudenta la inaintare ca sa nu ranesti pe nimeni pe care iubesti.

Horoscop 29 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi te gaseste in modulul tau de dominator. Ai dori sa preiei conducerea si sa iti demonstrezi autoritatea. Totusi, trebuie sa fii atent sa nu te arunci cu toata greutatea ta peste oameni, oricata dreptate ai. Ai putea sa calci accidental pe cineva pe picioare. Desi esti convins ca tu stii mai bine si poti gestiona o situatie cel mai bine, ti se recomanda totusi cooperare si armonie cu ceilalti in timp ce abordezi absolut orice proiect.

