HOROSCOP 29 MARTIE. Taurii sunt creativi, Vărsătorii trebuie să fie atenți la mesajele pe care le primesc

HOROSCOP 29 MARTIE. Ii vine randul lui Pluto in Capricorn, dupa Jupiter de ieri, iar Luna intra in Gemeni azi. Ne-am vazut vietile schimbate asa de mult in aceasta luna martie si mai sunt doua zile pana se schimba energia. Luna in Gemeni ne va insoti pana la 1 aprilie si Gemenii sunt buni la tranzitii, deci un bun companion.

HOROSCOP 29 MARTIE. Astazi insa, Venus si Pluto ne arata ca nu e nimic ce nu am face pentru iubire si in numele ei!

Dragostea cucereste tot – acesta este mottoul. Si cand Venus acasa la ea in Taur este in trigon cu Pluto asa cum este astazi, esti de neoprit in ceea ce priveste amorul si relatia cu cineva special. Vei face gesturi, vei arata cuiva cat de mult tii la el/ea, vei transforma si regenera o conexiune.

HOROSCOP 29 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Merg lucrurile minunat pentru tine ? Asa ar trebui, esti in sezonul tau. Ar fi bine sa constientizezi tot ce este bine si sa fii recunoscator in cariera, educatie, romantism, relatii, aspecte spirituale. Toate par sa duca spre o viata cat se poate de buna. Nu iti pierde timpul sa te ingrijorezi cu alte motive sau sa ti se para ca e prea frumos sa fie adevarat. Daca esti preocupat de viitor, sfatul este sa traiesti in prezent ca sa creezi amintiri frumoase.

HOROSCOP 29 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Expandarea orizonturilor este clar in agenda zilei de azi pentru tine. Creativitate, educatie, calatorii – iata prioritatea preocuparilor tale iar varianta online functioneaza foarte bine pentru toate acestea. Si cu romantismul ar trebui sa stai bine. Un copil poate fi azi o sursa minunata de bucurie. Starea ta de bine creste de fiecare data cand dedici timp pentru activitati care inseamna mult pentru tine. Orice iritare pe subiectele curente ar trebui date la o parte si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa de viata.

HOROSCOP 29 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Muncesti de acasa sau macar iei in calcul sa o faci ? Daca da, tine minte ca te vei bucura de libertatea pe care acest fapt il ofera. Sa fii pe propriul tau teritoriu printre carti si animal de companie, purtand haine comode de casa se va simti bine pentru tine. Oricum, sub nicio forma sa nu faci compromisuri de la etica ta de munca. Ai sanse sa ai randament mai mare ca pana acum care te va duce spre aurul din viitorul tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.