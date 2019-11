HOROSCOP 29 NOIEMBRIE. Berbecii se simt nesiguri, Peștii iau decizii importante

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 29 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 29 NOIEMBRIE 2019; incepe weekendul care incheie luna noiembrie si ne introduce in ultima suta de metri a anului inaintea intrarii in marele an 2020! Azi, Luna este in Capricorn deci e timpul sa ne ocupam de treburi serioase.

HOROSCOP 29 NOIEMBRIE. Weekendul este fabulos, in special pe orice aspect practic al vietii. Daca unele aspecte au baltit toata luna noiembrie, acum pot fi sortate si puse la punct, in sfarsit. Luna ne ofera aspecte productive toata ziua, dandu-ne o mana de ajutor in construirea viitorului. Ne pavam calea spre ceva mai bun si mai mare.

Sa ne organizam viata cu Luna in Capricorn!

HOROSCOP 29 NOIEMBRIE. Nu e o zi pentru amanari. Mercur e direct. Neptun e direct. Luna e noua si creste in luminozitate, deci ne sustine in cele mai ambitioase planuri si proiecte, in special pentru acelea ce ne duc cariera pe noi culmi sau pentru cele ce ne imbunatatesc relatiile sau ne adc mai multi bani.

HOROSCOP 29 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se prea poate ca azi sa te simti cam nesigur de unele lucruri dar ziua sa te invete cum sa reactionezi diferit. Tu esti cel care creste sau lumea e cea care se face mai mica in ochii tai ? Poate nici una nici alta, insa ti-ar placea sa creezi o amprenta speciala in lumea de care te simti asa de apropiat azi. Asculta cu atentie in tacere ce iti transmite intuitia. Vei avea surprize placute si neasteptate.

HOROSCOP 29 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai o stare cam emotionala pentru felul tau de a fi care te poate incomoda intr-o situatie delicata in care nu ai dori sa simti emotii. Apeleaza la nevoie la ajutorul partenerului tau ca sa iesi din orice situatie. Este o zi pentru acel tip de comunicare intima si profunda de cuplu. Si castigurile financiare iti sunt foarte la indemana insa stai departe de pariuri sau de orice miscare de risc. Pune-ti cuvintele cu prudenta la inaintare ca sa nu ranesti pe nimeni pe care iubesti.

HOROSCOP 29 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te gaseste in modulul tau de dominator. Ai dori sa preiei conducerea si sa iti demonstrezi autoritatea. Totusi, trebuie sa fii atent sa nu te arunci cu toata greutatea ta peste oameni, oricata dreptate ai. Ai putea sa calci accidental pe cineva pe picioare. Desi esti convins ca tu stii mai bine si poti gestiona o situatie cel mai bine, ti se recomanda totusi cooperare si armonie cu ceilalti in timp ce abordezi absolut orice proiect.

Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.