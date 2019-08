HOROSCOP 3 AUGUST. Vărsătorii au o zi excelentă, Fecioarele trebuie să se retragă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 3 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 3 AUGUST 2019; astazi Luna este deja in Fecioara si, desi e zi de weekend, ea ne da treaba de facut ca asa e cu Fecioarele. Fecioarei ii place sa fie ocupata, in special cand vine vorba de toate acele detalii marunte ale vietii, de toate treburile de zi cu zi, asigurandu-se ca totul merge ca uns.

Nicio sarcina nu e prea marunta pentru o Fecioara. Intrucat draga de ea intelege ca oricat de mic ar fi un progres acum, el va cantari mult pentru un succes viitor, nu ne prea lasa sa stam. Deci pregateste-te si tu sa fii o albinuta ocupata azi, avand grija ba de una, ba de alta. Totul este eficient cu ajutorul acestei zodii. Viata merge ca o masinarie bine unsa si doar atunci aceasta zodie sensibila ne lasa sa ne mai si relaxam. Zodia Fecioara nu se odihneste, nu renunta la a indrepta, fixa ceva, a se ingrijora, decat atunci cand totul este pus la punct, ceea ce si tu vei face.

HOROSCOP 3 AUGUST. Aceasta Luna in Fecioara este in trigon cu karmicul si responsabilul Saturn inca retrograd ceea ce ne ajuta pentru a avea directia potrivita pentru ce avem de gand sa facem. Ea este si in opozitie cu Neptun cel visator care ne spune ca … oricat de mult ne indeamna Fecioara la treaba, atunci cand te simti confuz sau coplesit, este cazul si sa iei o pauza, sa te uiti la apusul de soare, sa bei un ceai, sa iti linistesti sistemul nervos. Este totusi sambata !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 3 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in Fecioara de astazi ce se ocupa de munca si atentie la detalii te poate sustine foarte bine pentru acele proiecte ce necesita scrupulozitate si focus. Tu ai azi multe planete energetice care te ajuta pe zona creativitatii si distractiei, deci planifica totodata si o noapte in exterior cu prietenii si bucura-te de un film bun, eventual si cu popcorn alaturi.

HOROSCOP 3 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca te-ai simtit cu energia cam scazuta si imprastiata in ultimul timp, foloseste aceasta zi ca sa iti reumpli rezerva de energie din multa miscare fizica. Ziua iti este favorabila si sa explorezi lucruri noi care sa te ajute sa te cunosti mai bine. Ia-ti timp ca sa iti scrii visele si planurile, chiar si cele mai profunde sentimente, poate chiar si sa te uiti sau gandesti la locuri noi de locuit. Sunt favorizate proiectele despre domiciliu, deci daca ai amanat orice pe aceasta tema, azi e ziua sa te scufunzi mai adanc in problema.

HOROSCOP 3 AUGUST. (22 mai – 21 iunie)

Luna de azi in Fecioara iti activeaza mai mult comunicarea, invatarea si studiul, deci iesi in afara si fa conexiuni ! E o zi perfecta sa vizitezi muzee, sa iei masa cu prieteni si sa explorezi noi directii. Cine stie, poate dai nas in nas pe strada cu un nou interes amoros. Sau daca deja esti in relatie, conexiunea voastra va creste. Si siteurile matrimoniale sau prietenii sunt bune forme de a intalni un viitor partener.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.