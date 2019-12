HOROSCOP 3 DECEMBRIE. Racii intră într-o perioadă contemplativă, Scorpionii sunt de neoprit

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 3 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 3 DECEMBRIE 2019. “Iubitii” Venus si Marte fac sextil azi, si transforma ziua de marti intr-una din cele mai sexy ale lunii decembrie. Mai mult, Mercur face sextil cu Pluto, ceea ce aduce si mai multa profunzime conversatiilor intime. Esti pregatit sa iti arati sufletul? Oferta astrala nu se incheie aici. Luna in Pesti aduce acel sentiment placut sin confortabil de “acasa”, pe langa o crestere a pasiunii in tintimitate.

Cine poate rezista farmecului tau personal?

HOROSCOP 3 DECEMBRIE. Venus in seriosul Capricorn face sextil cu Marte aflat in periculos de atragatorul Scorpion. Asta da pasiune! Preia initiativa si vei fi irezistibil azi. Nu e vreme sa o mai lungesti… Treci la treaba si pune cartile pe masa. Mercur in Scorpion te indeamna sa spui adevarul gol golut. Nu te juca cu cuvintele!

HOROSCOP 3 DECEMBRIE. Vrei ceva romantism? Nu-ti fa griji! Magia e in aer, gratie Lunii care intra in visatorul Pesti. Visele pot deveni realitate. Nu mai tanji dupa ceva, pleaca in cautarea si obtinerea acelui ceva. Poti avea si noroc, gratie sextilului dintre Luna si Jupiter si Uranus. O perioada excelenta pentru dragoste si relatii, dar si pentru inspiratie in proiectele profesionale.



HOROSCOP 3 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aspectele astrale de astazi ar trebui sa iti aduca o clarificare despre ideile schematice pe care le tot ai pe tema viitorului tau profesional. Daca tanjesti dupa o schimbare, cum ar fi sa indraznesti sa mergi pe o cale mai artistica ce te reprezinta mai bine, acum este timpul sa incepi sa planifici exact cum sa ajungi acolo. Primul pas este sa iti dai seama cum poti castiga bani din asta ca sa si traiesti decent. Bine ai revenit la realitate !

HOROSCOP 3 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O noua etapa din viata ta incepe. Faza anterioara poate fi interpretata ca te-a invatat sa fii serios si dedicat responsabilitatilor tale profesionale. Iar tu chiar ai obtinut multe realizari din aceste lectii de viata. Acum te poti relaxa si privi in fata la ce urmeaza. Lasa-te sa simti energia de bun venit dinspre viitor.

HOROSCOP 3 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi buna sa iti dedici timp si ganduri spre ce urmaresti din punct de vedere spiritual. Fa ceva inspirational care infiltreaza un sentiment de miracol adanc in sufletul tau. Mergi la o biserica si aprinde o lumanare, stai afara si urmareste cum se schimba cerul sau studiaza o pictura intr-un muzeu. Mediteaza la conceptul tau despre spiritualitate si la interconexiunile dintre oameni si planete, dintre trecut, prezent si viitor. Savureaza conexiunea pe care o simti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.