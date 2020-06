Horoscop 3 iunie. Gemenii fac o călătorie, Leii primesc vești bune

Simti nevoia de ceva proaspat. Chiar daca Mercur incepe sa incetineasca si sa se pregatesca de retrogradarea din 18 iunie, Marte vrea mai multa actiune. Nu-ti ramane decat sa mergi inainte. Luna in Scorpion alimenteaza si ea focul…

O noua abordare in amor! E nevoie de o reinventare in amor. Nu e usor drumul in dragoste, insa nici nu trebuie sa fii invechit in gandire si adordari. Se nasc noi atractii, se planteaza noi seminte ale iubirii. Nu sta prea mult pe ganduri.

Mercur intra pe un taram necunoscut. Urmeaza miscarea retrograda, incepand din 18 iunie, deci mai ai doua saptamani la dispozitie sa termini ce ai inceput si rearanjeaza-ti planurile. Intreaga luna iunie este experimentala. Ai nevoie de actiune! Marte in Pesti si Venus in Gemeni se vor intalni si este foarte important sa te gandesti bine ce vrei. Ce iubesti cu adevarat? Porneste in acea directie!

Horoscop 3 iunie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Asteapta-te sa petreci mult timp in compania altora, poate alergand impreuna de la un eveniment la altul, de la o intalnire la alta. Asta te face util in profesia ta. Multe discutii ce te stimuleaza poti avea azi. Poti primi indicii de oportunitati sau tendinte de urmat. Relatiile sunt joviale si cu sustinere reciproca.

Horoscop 3 iunie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele inspiratii si intuitii interesante te pot pune pe alta directie referitor la un obiectiv la care muncesti de ceva timp. In general preferi argumentele logice fata de cele intuitive, dar astazi intuitia iti este asa de puternica incat iti este dificil sa ii rezisti. Ai putea simti energie care sa te ajute sa faci miscare fizica de orice fel. Nu te gandi ce e rational, urmeaza-ti inima.

Horoscop 3 iunie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi ai putea sa faci o calatorie sau deplasare. Poate fi un concediu planificat din timp dar poate fi si ceva spontant. Esti in pozitia in care te simti in siguranta financiar ca sa iti poti permite o mica relaxare cu aer de escapada, ceea ce te va ajuta mult date fiind energiile astrale ale zilei. Fa ceva diferit pentru tine, chiar daca altii cred ca esti ciudat.

