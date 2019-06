HOROSCOP 3 IUNIE. Berbecii se simt copleșiți de responsabilități, Gemenii sunt foarte solicitați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 3 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 3 IUNIE 2019; astazi avem parte de energia unui nou inceput prin Luna Noua in Gemeni, singura Luna Noua in aceasta zodie pentru tot 2019. Ea da startul unei saptamani proaspete, a unei luni proaspete si a unei veri senzationale. Tot astazi Venus este in trigon cu Pluto si ceva de o mare intensitate creste si mai mult, devenind foarte important pentru tine. exista un aer proaspat in jur de la aceasta Luna Noua ce ne ofera tuturor noi posibilitati pline de entuziasm, macar de am avea claritate ce sa alegem !

HOROSCOP 3 IUNIE. Gemenii nu pot sta locului, vor miscare, actiune, stimulare mentala. Si cu Luna Noua aici, suntem cu totii in aceeasi barca de energie. Saptamana incepe cu discutii si conversatii, cu vesti care aduc idei senzationale si cu multa miscare, calatorii, intalniri, treburi de rezolvat, alergaturi din punctul a in punctul b. Toate aceste stari si evenimente planteaza seminte pentru ce urmeaza sa vina in luna iunie, deci sa fim pe faza !

HOROSCOP 3 IUNIE. Venus este in trigon cu Pluto azi, ceea ce inseamna ca vei simti ceva puternic pentru ceva ce era oricum puternic pentru tine. Este cumva vorba de iubire ? Sau poate ura ? Orice ar fi, e intens, te umple de pasiune si traire. Poate ca toata aceasta energie a Gemenilor te umple de nervozitate si iti trezeste sentimente prea puternice, dar aduce si noi inceputuri traite intens, deci nu pierde niciun moment !



HOROSCOP 3 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Desi te poti simti cumva coplesit de responsabilitati, nu vei slabi totusi ritmul. Cel mai bun mod de a actiona este sa nu te plangi si sa continui sa iti completezi treburile pana la finalizare. Cu cat termini mai repede, cu atat vei fi liber. Asta nu inseamna ca trebuie sa o faci intr-un mod neglijent si superficial. Da-ti stradania cea mai buna si vei culege cu siguranta roade care te vor incanta.

HOROSCOP 3 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Odihna si relaxarea sunt cuvintele de baza ale zilei tale. Te-ai suprasolicitat in ultimele zile chiar daca a fost weekend si e momentul sa te reglezi si sa te bucuri de fructele munciitale. Nu planifica totusi petreceri. Mai degraba sa ai o zi cu cat mai multa contemplare tacuta. Daca iti impartasesti trairile cu cineva special, vei avea un mai mare sentiment de implinire.

HOROSCOP 3 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O sarcina neasteptata si solicitanta poate aparea azi dar nu iti face griji. Te vei descurca cu ea foarte bine si curand vei primi laudele tuturor. Poate fi orice, de la un numar de musafiri neanuntati pana la o cerinta de la superiorul tau. Oricare ar fi situatia spontana, ai incredere in capacitatile si energia ta si ridica-te la inaltimea asteptarilor.

