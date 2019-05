HOROSCOP 3 MAI. Gemenii trebuie să își pună la bătaie experiența, Berbecii pot pleca într-o călătorie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 3 MAI. Iata horoscopul zilei de VINERI 3 MAI 2019; Mercur, planeta ce ne influenteaza gandirea si comunicarea, este foarte activa in aceste prime zile din luna mai, este in Berbec si foarte ocupata. Jupiter retrograd in Sagetator are azi ultimul cuvant pentru ca e in trigon cu activul Mercur, planeta comunicarii si gandirii, care a fost foarte ocupat toata saptamana in aspecte si discutii cu Marte, cu Saturn, cu Pluto si cu Nodurile Lunare. Drept urmare, gandurile noastre au luat-o ba pe carari beznoase, ba luminoase.

HOROSCOP 3 MAI. Am exprimat adevaruri dure si inca dorim sa o mai facem, ca si cum unele lucruri nu mai pot sta in noi daca nu le rostim. Si bine facem. Dar ultimul aspect al lui Mercur este cu Jupiter in trigon iar conversatiile, in sfarsit, prind un ton optimist. Norii se risipesc de pe cer si vedem clar unde ne aflam. Si capatam motiv sa zambim. Vesti bune pot veni care sa ne lumineze chipul si optimismul pare sa ne inconjoare.

HOROSCOP 3 MAI. Este bine sa ne umplem mintea si cu aceasta influenta si este “mana” lui Jupiter aici. Este o idee buna sa cooperam cu oricine pentru ceea ce vrem pentru ca ne exprimam generos si prietenos, iar rezultatele bune nu intarzie sa apara !



HOROSCOP 3 MAI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu stii mereu incotro te indrepti, deci esti persoana potrivita sa dai directii fie ca mergi intr-o calatorie fie ca esti parte dintr-un proiect important. Cu Mercur in zodia ta in trigon cu norocosul Jupiter azi, cunostintele tale ii ajuta pe toti sa isi ascuta viziunea si sa vada imaginea de ansamblu. Poti atinge o audienta mult mai mare acum, deci este un timp excelent pentru activitati ce implica transmiterea de idei si de informatii. Scrisul, publicatul, predatul, marketingul si relatiile publice sunt favorizate.

HOROSCOP 3 MAI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Sa hranesti in taina un vis important este calea cea mai buna sa te asiguri ca se va intampla fara interferente din exterior. Uneori te poti sabota vorbind despre ceva inainte sa se manifeste. Chiar daca nu esti superstitios, sunt motive bune acum sa iti tii planurile mai discrete. Mercr cel destept in aspect cu norocosul Jupiter iti sugereaza ca ai putea primi asistenta de la cineva care vrea sa isi mentina implicarea confidentiala sau pot fi alte motive pentru care e bine sa iti protejezi o sustinere sau o sursa.

HOROSCOP 3 MAI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Prin natura ta, tu esti un om al oamenilor. Si cu norocosul aliniament Mercur – Jupiter de azi, te simti super conectat cu partenerul dar si cu prietenii si colegii. Fie ca te implici unu-la-unu sau colaborezi intr-un proiect de grup, veti creste impreuna cand iti pui la bataie experienta si abilitatile. Un flux pozitiv iti permite sa comunici cu usurinta pe masura ce impartasesti informatii si idei. Daca ai nevoie sa consulti un profesionist pe un subiect important, este un moment excelent sa cauti asistenta.

