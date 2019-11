HOROSCOP 3 NOIEMBRIE. Fecioarele sunt pline de energie, Săgetătorii au o zi minunată

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 3 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 3 NOIEMBRIE 2019; Venus este instalata in Sagetator si astazi este in aspect astral favorabil de trigon cu Chiron, micul astru vindecator de rani sufletesti. Impreuna ne ofera vindecare peste rani de relatie si iubire… Ne ofera libertate, adevar, semnificatie. Acestea sunt cateva din valorile lui Venus in Sagetator. Iar Chiron ofera cheia spre o viata mai buna de cuplu azi, cheia spre o descoperire, o sinceritate, o vindecare.

Poate iti doresti sa descui usa spre inima ta.

HOROSCOP 3 NOIEMBRIE. Cheia spre acea usa magica iti este data azi de profesorul Chiron in Berbec alaturi de Venus. Cumva iti sabotezi relatiile? Cumva cazi in acelasi tipar sau capcana in mod repetitiv ? Ce vrei da fapt ? Vei primi cateva adevaruri oneste pe planul iubirii si relatiilor care te vor elibera azi. Si desi se spune ca balsamul vindecarilor poate durea in unele locuri, este totusi asa de necesar si binevenit ! Venus si Chiron descuie usa autenticitatii in toate relatiile tale azi.

Sa nu uitam ca Soarele si Nodurile Lunare au deja indiciile necesare ca sa capatam perspectiva intr-o situatie curenta, tocmai bine ca sa putem privi cu mai multa claritate si cu informatii pertinente. Mercur este deja retrograd in Scorpion deci este o perioada in care sa revizuiesti si sa te desprinzi de ce nu iti mai foloseste.

HOROSCOP 3 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Incetisor si cu pasi mici, siguri si calmi, iata cum se spune ca se castiga orice provocare. Asadar, azi nu forta absolut nimic. Orice problema sau neintelegere se va clarifica, fie de la sine, fie gasesti tu o abordare vindecatoare, fie situatia isi gaseste natural rezolvarea fara agitatia ta. Este timpul sa te odihnesti mai mult pentru ca s-a acumulat oboseala care poate da rateuri.

HOROSCOP 3 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Emotiile te pot domina astazi si poti simti din senin melancolie, in special dupa amiaza. Dar nu uita ca gandirea pozitiva este totul. Fa bine si petrece timp cu prieteni sau orice fel de om drag dar care are caracteristica de a te sustine si ridica din orice cadere emotionala. Discuta ce simti si incearca sa gasesti solutii pozitive alaturi de ei. Ia sfaturile lor din inima si urmeaza-le daca simti.

HOROSCOP 3 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Curajul si vitejia iti aduc succes azi pe orice plan. Poti excela la aproape orice iti pui in minte, cat timp iti aduci energia si optimismul, impreuna cu zambetul minunat, la masa. Ai nevoie sa manifesti o mai mare flexibilitate si sa discuti onest unele subiecte cu prietenii si familia. Fii sensibil in tot ceea ce comunici cu ei azi.

