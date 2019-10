HOROSCOP 3 OCTOMBRIE. Gemenii sunt plini de idei, Balanțele au o zi importantă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 3 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 3 OCTOMBRIE 2019; astazi este ziua cea mare a acestei saptamani in care Pluto cel indepartat dar puternic iese din stationarea retrograda a acestui an in Capricorn (zodie in care se afla pana in 2024) si in care Mercur, planeta comunicarii si gandirii, intra in intunecatul dar necesarul Scorpion. Sa ne pregatim pentru alt tip de conversatii de acum incolo!

HOROSCOP 3 OCTOMBRIE. Mercur si-a “planificat” un sejur lung in Scorpion, chiar foarte lung, pana in 9 decembrie si asta pentru ca tot aici va fi Mercur retrograd ultima data pe acest an. Insa nu mai devreme de 31 octombrie. Deocamdata, Mercur este interesat sa intunece conversatiile cu doar cateva unitati. Nu mai e loc de discutii marunte si superficiale. Cu Pluto, planeta renasterii, finalurilor bruste si a noilor inceputuri, revenit activ in stationare directa, ne putem astepta la o zi cel putin interesanta si la o perioada la fel de acum incolo !

HOROSCOP 3 OCTOMBRIE. In aer simtim o atmosfera anume, pentru unii se simte a fi mai tensionata, pentru altii mai agitata sau ca si cum ceva iminent urmeaza sa se intample dar nu stiu ce. E firesc, cand planetele fac miscari cu miza mare, resimtim si noi o anumita energie diferita. Astazi avem de incetinit ritmul fara sa luam decizii majore, mai ales ca schimbarile sunt in jur. Putem simti cum se scrie propria istorie si cum se misca lucrurile. Acela este Pluto deja in actiune.

Mercur va sta in Scorpion doua luni, cu tot cu provocarile din tranzitul sau retrograd. Sa ne pregatim pentru rufe murdare spalate in conversatii incomode, pentru discutii sincere, intense si pentru secrete savuroase. Vorbele sunt mai mult pe directia putere si bani, incredere si sex, complexe psihologice ascunse in subconstient, tendinte compulsive, tulburari emotionale. Toate au de-a face cu Scorpionul… Dar acest tip de conversatie ne transforma !

HOROSCOP 3 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Exista incredere in aer. Vei prelua un proiect aflat in stare de asteptare pe care l-ai lasat candva neterminat. Par sa existe si obstacole dar sunt firesti si nu iti vor bloca drumul. Un prieten apropiat va fi alaturi de tine sa iti dea o mana de ajutor. O conexiune importanta la job iti va deschide o usa pentru o oportunitate dincolo de asteptarea sau imaginatia ta. Nu intoarce spatele ca sa scormonesti in trecut.

HOROSCOP 3 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Evita sa fii impotmolit de restantele tale. Ai evitat unele angajamente si acum e un moment bun sa iti rezolvi din obligatii. Vei avea nevoie de disciplina si focus pentru a completa obiectivele precum si o doza sanatoasa de vointa. Iti vei directiona energia spre job unde e nevoie de planificare considerabila ca sa ajungi la rezultate satisfacatoare.

HOROSCOP 3 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Imaginatia crescuta si ingenuitatea ta iti poate aduce idei noi in baza carora sa avansezi in afacerile tale si pe planul banilor. Informatiile practice pe care le obtii de la surse din exterior se unesc cu inspiratiile tale si te duc pe calea buna. Ia totul in considerare cu multa atentie inainte sa actionezi. Fii deschis spre sfatul altora. Orice faci, ziua de azi iti promite ca vei avea succes si noroc.

