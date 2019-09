HOROSCOP 3 SEPTEMBRIE. Leii sunt pesimiști, Săgetătorii se simt energici

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 3 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 3 SEPTEMBRIE 2019; astazi este randul altui aspect astral din cele 11 ale acestei saptamani sa se manifeste. Mercur si Marte sunt in conjunctie, ambele in Fecioara, respectiv cele doua planete sunt foarte aproape una de cealalta, unindu-si puterile, ducand la o forta amplificata. Ce inseamna pentru noi ? Ne creste activitatea mentala si e o zi ideala pentru gandire focusata si acuta. Intelectul ascutit poate fi pus la treaba si sa te apere impotriva oricaror provocari.

HOROSCOP 3 SEPTEMBRIE. Datorita energiei puternice, putem avea o gandire mai agresiva sau defensiva si sunt sanse mai mari sa intram in discutii inutile, sa ne pierdem cu firea si sa fim abuzivi sau nepoliticosi. Daca suntem intr-o confruntare, e bine sa fim asa, insa nu e de folos in medii sociale sau intre parteneri. Cheia de a gestiona aceasta energie provocatoare sta in a fi perfect constient daca escaladam in impulsivitati si nervozitati.

HOROSCOP 3 SEPTEMBRIE. Daca ai o cauza ce merita sa o sustii, aplica energia aceasta in munca mentala prcum studii sau investigatii. Mai poti sa o folosesti pentru a rezolva puzzleuri, enigme, altfel te poti izbi de ostilitatea altora. Atentie deci, aceasta zi ne da tendinta sa actionam inainte de a gandi.

HOROSCOP 3 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi e o zi in care te vor preocupa si domina problemele profesionale. Au aparut tot felul de situatii ce necesita atentia ta urgenta pentru solutii. Daca te simti nesigur acum, iti va fi dificil sa ai incredere in alegerile facute. Este mai bine, asadar, sa lasi deoparte azi decizii majore si sa te focusezi pe cele de importanta mai mica. Asta te ajuta sa nu faci greseli greu de corectat in viitor.

HOROSCOP 3 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti plin de vise si ambitii dar trebuie sa devii mai activ, indraznet si determinat daca vrei sa ti le vezi reale. Daca te gandesti mai bine, vei vedea ca ai idei bune si poti gasi strategii bune pentru rezultatele dorite. Posibil sa ai indoieli azi dar sa nu le lasi sa te tina pe loc. Nu te lasa doborat emotional de nimic.

HOROSCOP 3 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi esti in dispozitie foarte buna si abia astepti sa iesi din rutina zilnica, sa fii in aer liber si sa ai o zi placuta cu oameni dragi. Te poti izbi de anumite probleme de comunicare si asta te poate irita, dar rezista. Doar sa ramai calm si sa gandesti inainte de a vorbi.

