HOROSCOP 30 APRILIE. Taurii trebuie să caute soluții la probleme, Berbecii sunt plini de energie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 30 APRILIE. Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de MARTI 30 APRILIE 2019; ultima zi din luna aprilie aduce cea de-a treia planeta ce intra in miscare retrograda in aceasta luna, dupa Jupiter si Pluto, anume Saturn in Capricorn. Durul si karmicul Saturn este in Capricorn, adica acasa la el, din 2017 si va fi aici pana in 2020.

HOROSCOP 30 APRILIE. In acest an, Saturn stationeaza retrograd chiar pe Nodul Lunar Sud si toate datoriile karmice apar la interval pentru a fi solutionate. Vei fi servit situatii care sa te faca sa tragi linie sub trecut si sa il pui in spatele tau. Lasa atitudini vechi, relatii vechi, obiceiuri si credinte vechi sa cada si sa se sfarame. Daca ele nu mai sunt in prezentul tau inseamna ca si-au atins termenul de valabilitate si acum sunt expirate.

HOROSCOP 30 APRILIE. A te reintoarce la ele nu face decat sa te tina pe loc si sa te ingreuneze din drumul tau. Da, s-ar putea sa simti greutatea acestui tranzit dar este un lucru bun, chiar daca nu crezi. Ai tinut cu dintii de o situatie moarta si de o structura ce se clatina. Dar in curand vei fi gata sa construiesti un nou inceput.

HOROSCOP 30 APRILIE. Ultima data cand Saturn si Nodul Sud s-au intalnit a fost la finalul anului 2007 in Fecioara. Ce se intampla atunci in viata ta ? Totusi, atunci Saturn NU era retrograd si nici Pluto nu era implicat. Energiile de azi ale acestei intalniri sunt de 10 ori mai puternice. Pentru ca Saturn stationar si Nodul Sud cel karmic sunt in conjunctie, este timpul sa dai drumul. Elibereaza total situatiile care nu se mai sustin. Elibereaza-te de frici si limitari care iti blocheaza viata. Sunt doar fantome ale trecutului, redundante, nefolositoare. Da drumul !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 30 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti plin de energie si asta ar trebui sa te ajute sa iti fie de folos ca sa iti realizezi un plan mai vechi care iti va activa sentimente de relaxare si satisfactie. Tine de aceasta stare a mintii ca fiind cea mai buna cale sa te descurci cu posibile probleme care pot aparea la un moment dat. lrfc

HOROSCOP 30 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Schimba-ti atitudinea si incearca sa te uiti la schimbari recente intr-o lumina mai putin negativa. Numai o abordare optimista te va ajuta sa gasesti solutiile la problemele tale. Noi informatii te pot forta sa revizuiesti un numar de lucruri pe care le-ai luat de buna. Este o zi buna pentru asa ceva intrucat vei avea o abordare pragmatica si rationala.

HOROSCOP 30 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te vei surprinde placut cum cresti in increderea de sine, cu atat mai mult cu cat vei avea de-a face cu oameni remarcabili si importanti. Asta iti aduce beneficii mari atat social cat si profesional, deschizandu-ti-se usi pline de entuziasm spre un viitor glorios pe care il astepti si construiesti.

