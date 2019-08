HOROSCOP 30 AUGUST. Taurii sunt plini de energie, Balanțele trebuie să se bazeze pe intuiție

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 30 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 30 AUGUST 2019; azi este ziua cu Luna Noua Neagra in zodia Fecioarei (neagra pentru ca e a doua Luna Noua a lunii august), fiind a cincea planeta care este prezenta acum in aceasta zodie de pamant. Nu exista niciun aspect astral cu interpretari negative, conflictuale, provocatoare asociat cu aceasta lunatie, deci vara iese din scena cu o ultima reprezentatie de zile mari.

HOROSCOP 30 AUGUST. Aceasta Luna Noua este brilianta, geniala si grozava. Are puterea sa ne elimine obstacolele din viata cu o singura atingere. Cuvantul cheie este inovatie. Este timpul sa gandim diferit, sa actionam diferit, sa abordam problemele total diferit, sa ne punem mintea la contributie dar intr-un mod nou, diferit. Asta transmite Fecioara cea mentala condusa de Mercur aflat si el acum acasa in Fecioara si in imediata apropiere a Lunii Noi. Accepta faptul ca lucrurile se schimba si ca asta este un lucru bun.

HOROSCOP 30 AUGUST. Foloseste acest flux benefic ca sa ai parte si tu de imbunatatiri. Stii acel sentiment cand prinzi unda verde la semafoare in trafic ? Cam asta se intampla acum la nivel de planete. Toate luminile cosmice sunt pe verde in acelasi timp. Asadar, acum poti implementa toate acele schimbari pe care le doreai demult. Poti si vei gasi solutii pe probleme ce pareau de nerezolvat. Este geniu curat, asta descrie cel mai bine energia aceasta astrala.

HOROSCOP 30 AUGUST. Cum poti beneficia de ea ? Nu te teme de schimbari. Schimba-ti modul in care gandesti, felul in care muncesti sau castigi sau cum te comporti intr-o relatie, indiferent cu cine, partener, parinte, coleg, copil. Astrele sunt perfect aliniate ca sa ne ajute sa facem schimbari simple dar de mare impact care iti imbunatatesc viata exponential la multe nivele. Nu te lasa pacalit de ideea ce ceva mic nu ar fi important. Gandeste-te la puterea unui singur tantar sau al unui microcip.

HOROSCOP 30 AUGUST. Aceasta Luna Noua in Fecioara este cea mai buna a anului 2019, spun specialistii, deci foloseste-o. Fa un start in felurile in care vrei imbunatatiri in viata. Relatiile si banii se pot schimba in bine de la Venus in Fecioara ; curajul si initiativa de la Marte in Fecioara, gandirea si comunicarea de la Mercur in Fecioara. Luna Noua e in parteneriat cu toate aceste planete azi !

HOROSCOP 30 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna Noua de azi este una creativa, concrentrata si plina de iluminare pentru tine. Schimbari subite, directii noi si emotii intense caracterizeaza aceasta perioada si multe din ele se lega de zona ta de munca si de programele prin care ai grija de tine. Evenimente neprevazute si oportunitati te imping intr-o noua directie cu munca sau cu sanatatea si starea de bine. Acestea se pot lega de schimbari legate de bani si posesiuni. Pe masura ce atitudinea ta fata de bani si aceste bunuri se schimba, si rutinele sau munca pot lua noi forme si viceversa. Te vei simti mai usor sau mai liber urmare a unei poveri care se elibereaza. Poti veni cu idei noi stralucite la job sau pentru noi bani, avand asa de multa energie buna. Urmatoarele doua saptamani iti sunt benefice sa iti reorganizezi sau sortezi intr-un domeniu ce necesita atentia pe detalii.

HOROSCOP 30 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Luna Noua de azi iti aduce o atentie puternica pe acea parte din tine care are nevoie sa se exprime in moduri unice si individuale. Te alimenteaza cu energie si incredere de a gasi canale pentru aceasta dorinta in urmatoarele saptamani. Dorintele romantice sunt si ele puternice asa cum sunt mereu in aceasta perioada a anului pentru zodia ta, dar acum unele din acestea sunt diferite si noi. La fel e valabil si in zona ta creativa. Poti explora noi hobbyuri si forme de distractie. Emotiile sunt dominante azi ca si impulsurile romanticel. Te poti simti posesiv si protector fata de o persoana sau un proiect creativ. Te indrepti spre o perioada dinamica in relatiile personale si exprimarea de sine. Te vei bucura de relatii sanatoase cu copii, te poti indragosti sau poti sa te bucuri de noi forme prin care te poti exprima si bucura din plin de viata.

HOROSCOP 30 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna Noua de azi iti aduce noi interese si domenii de concentrare. Bucura-te la gandul ca te asteapta un nou inceput mai ales pe zona casei si familiei acum. Dorinte neobisnuite iti pot aparea si te pot indemna sa gasesti moduri noi sa te exprimi pe planul domestic. Redecorarea pe o tema total noua poate fi, de exemplu, una din dorinte. Oricare ar fi cazul tau, ai energie in plus la dispozitie ca sa o folosesti pentru familie si aspecte de proprietate. Poti aduce oamenii laolalta iar cooperarea lor in armonie inseamna mult pentru tine. Este o perioada benefica sa iti faci planuri pe termen lung si de siguranta pentru viitor in activitatile familiei si legate de domiciliul tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.