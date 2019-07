HOROSCOP 30 IULIE. Racii au o zi plăcută, Gemenii trăiesc din amintiri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 30 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi, MARTI 30 IULIE 2019. Contextul astral este destul de complex. Soarele in Leu face cuadratura cu Uranus in Taur. Asteapta-te la surprize! Parca nimic din ceea ce ti-ai propus nu iese asa cum ai vrea. Dar fii deschis la minte si adapteaza-te. Luna in Rac este acolo pentru tine si te face sa simti eventualele pericole.

Nu te atasa de rezultate, indiferent de planurile pe care ti le faci. Soarele si Uranus par sa faca farse azi si nu prea au simtul umorului. Ghideaza-te dupa instinct, dar nu intra prea mult in defensiva!

HOROSCOP 30 IULIE. Luna in tenacele Rac face opozitie cu Saturn, Pluto si Nodul Lunar Sud, aflat in Capricorn, precum si conjunctie cu Nodul lunar Nord, aflat in Rac, dar si trigon cu Neptun in Pesti. Este nevoie de o corectie. Nu lasa garda jos, asculta-ti sinele superior. Urmeaza-ti visele! Ramai alert si vei vedea ce se petrece!

HOROSCOP 30 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

De felul tau nu esti manios sau gelos, insa trebuie sa fii atent astazi la aceste trairi care pot pune stapanire pe tine. Cineva poate incerca sa iti tarasca imaginea intr-o situatie neplacuta. Cel mai bun mod sa ai de-a face cu provocarea nu este sa iti pierzi cumpatul si sa fii cum esti tu de regula, avand incredere ca lucrurile au grija de ele insele si totul se aseaza in normalitate iar lumea te va privi exact asa cum esti tu, nu cum poti fi denigrat de rauvoitori.

HOROSCOP 30 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ar fi mai bine sa iti petreci ziua mai mult in interior. Dar nu te gandi ca te vei plictisi. Poti face multe lucruri placute cum ar fi sa citesti, sa joci ceva, sa gradinaresti, sa privesti ceva interesant la tv, sa recuperezi timp de calitate in casa ta. Starea generala va fi relaxata si vei vedea viata dintr-o alta perspectiva. Chiar ai nevoie de asemenea clipe pentru a te reincarca.

HOROSCOP 30 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te vei plimba pe bulevardul amintirilor, pretuind acele amintiri ale clipelor pierdute din trecut iar mai tarziu in zi vei simti o nevoie profunda de a contacta prieteni vechi. Asteptarile pe care le ai de la cei foarte apropiati pot fi totusi coplesitoare. Vei reusi totusi sa vezi partea luminoasa din orice si sa petreci timp de calitate cu iubirea care iti va reenergiza puterea de a te lupta cu dificultatile.

