HOROSCOP 30 IUNIE. Berbecii trebuie să se gândească la carieră, Gemenii au parte de o întâmplare neobișnuită

HOROSCOP 30 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 30 IUNIE 2019; ultima zi a lunii iunie ne desfata in prima sa parte cu energia Lunii in Taur asa cum a fost tot weekendul apoi Luna trece in expansivul, vorbaretul si mentalul Gemeni. Daca nu ai reusit pana azi sa profiti de senzualitatea Taurului, inca ai timp.

HOROSCOP 30 IUNIE. Taurul este despre abundenta vietii si adora imprejurimile frumoase. Mergi din camera in camera si priveste tot ce ai achizitionat din munca ta, tot ce e frumos in jurul tau. Care sunt lucrurile cele mai de pret pentru tine si de ce ? Sterge de praf tot ce ai valoros. Arunca sau daruieste tot ce nu mai are semnificatie importanta pentru tine sau care nu mai au functiile pe care le aveau candva. Un fermier are grija si de buruieni, nu doar de seminte. Verifica-ti contul bancar si exploreaza siteuri sau carti ce te invata cum sa iti economisesti si cresti veniturile.

HOROSCOP 30 IUNIE. Atunci cand Luna se misca prin Gemeni, indiferent de cum ne simtim in mod normal, acum ne putem simti risipiti in toate directiile. Astrologii caracterizeaza personalitatea Lunii in Gemeni drept usor de distas, greu de concentrat cand sunt mereu atatea alte lucruri care ii pot atrage atentia!

HOROSCOP 30 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Da-i bataie si pune-te acolo, in exterior, pentru ca oamenii iti vor urmari miscarile. Usile se deschid si oportunitatile sunt la orizont, deci este nevoie sa arati lumii ceea ce ai si ceea ce esti. Totusi, nu este vorba doar de abilitatile si realizarile tale care vor atrage atentia, ci si dispozitia ta insorita si spiritul de generozitate care va crea o impresie pozitiva. Gandeste-te incotro vrei sa iti duci cariera de aici in continuare si incepe sa te pregatesti pentru noii pasi.

HOROSCOP 30 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Uita de ideea de a sta pe acasa. Viata ta sociala acum iti promite sa vina la pachet cu evenimente interesante si cu oportunitati de conectare cu o larga varietate de oameni foarte speciali si cool. Vibratia este foarte calda si prietenoasa, deci te vei simti ca si cum esti unul din cei mai asteptati si iubiti membri ai unui grup. Pot fi asa de multe lucruri distractive la care sa te comiti, mai multe decat cele pe care le poti si onora, incat e important sa iti ingustezi optiunile si sa tii de activitatile ce te bucura cel mai mult si nici nu te epuizeaza.

HOROSCOP 30 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Indiferent in ce crezi sau recunosti ca fiind puterea mai mare deasupra vietii tale, esti pregatit acum pentru a primi o portie uriasa de credinta. Asadar, fii cu ochii in patru pentru a intamplare miraculoasa sau neobisnuita care confirma ca fortele nevazute lucreaza in beneficiul tau. Ingerii tai pe pamant pot fi deghizati si in oameni ce te ajuta fara sa iti dai seama.

Rugaciunile, meditatiile si calatoriile samanice vor fi foarte puternice, deci dedica-ti timp sa te conectezi la fortele spirituale divine sub ce forma doresti si rezonezi. Sa stii ca aceasta portie de energie speciala poate fi doar o chestiune unica. Bucura-te de moment, nu deveni prea atasat.

