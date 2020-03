HOROSCOP 30 MARTIE. Săgetătorii dau peste oportunități, Vărsătorii trebuie să fie atenți la mesaje

HOROSCOP 30 MARTIE. Pana la ziua pacalelilor 1 aprilie mai sunt 2 zile si luna martie se termina in forta, cu intrarea lui Marte, planeta actiunii, energiei, confruntarii, impulsurilor in vizionarul Varsator acolo unde este deja lordul karmei Saturn din 22 aprilie.

HOROSCOP 30 MARTIE. Marte in Varsator inseamna o energie total noua pentru actiunile noastre. Varsatorul este zodia cu cea mai mare constiinta spre comunitate si impreuna cu Saturn aflat tot aici ne va face sa realizam ce mica este lumea in care traim si cum fiecare in parte are propria sa contributie. Esti si tu pregatit?

HOROSCOP 30 MARTIE. Marte si Saturn vor crea o atmosfera restrictiva dar Luna este in Gemeni si va relaxa atmosfera cu o gluma sau doua. Este bine, energia generala se schimba. Din Capricorn in Varsator inseamna mutarea dintr-o parte in cealalta a scalei de echilibru. Disciplina devine noul cuvant de ordine ; da, este timpul ca fiecare sa depuna un efort de actiune, nu doar de gandire si intentie, pentru a-si face partea in tot ansamblul. Daca Marte in Capricorn a insemnat mai multa actiune pentru propria ascensiune, interes, cariera, drum, Marte in Varsator ne impinge munca spre altii. Toti pentru unul si unul pentru toti. Aceasta deviza implica sa avem fiecare suficienta determinare, deci stabileste-ti ritmul potrivit ca sa faci fata !

HOROSCOP 30 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Marte intra in Varsator si tu vei vedea mult mai clar acum si vei decide sa devii mult mai responsabil in ceea ce priveste treburile pe care le ai de pus in ordine. O serie de decizii pe care le-ai considerat gresite in trecut vor trece la reanalizat si va fi nevoie de timp si efort pentru a indrepta lucrurile, dar vestea buna este ca se vor indrepta.

HOROSCOP 30 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aspecte din jurul casei si familiei te vor preocupa azi si iti vor solicita intreaga energie. Aceasta zi aduce probleme la lumina pentru a le vedea si a ajunge la solutii pe care alta data nu le puteai identifica. Te-ai putea simti ca pus sub presiune si ca rabdarea ta are limite. Insa nu renunta. Este bine sa rezolvi ceva ce porti in tine si nu ai doreste sa iti fie bagaj emotional de atata timp. Iar familia are nevoie de tine eliberat si bine.

HOROSCOP 30 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi dedica-ti timp si prinde oportunitatile de a discuta cu oameni care iti vor fi de mare ajutor in a-ti rezolva aspecte din tine cu care te confrunti si pe care le porti de mult timp in energia ta. Este foarte important sa rezolvi pentru ca ai ajuns, probabil, intr-un impas in anumite aspecte de viata si singura cale spre viitor este sa vezi ce nu a mers si sa faci o schimbare.

