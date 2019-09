HOROSCOP 30 SEPTEMBRIE. Leii se ceartă în familie, Capricornii au o conversație supărătoare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 30 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 30 SEPTEMBRIE 2019; Luna Noua din weekend isi mentine efectul in continuare si azi iar relatiile au nevoie de atentia noastra deplina acum. Trebuie sa avem unele negocieri cu grija pentru a mentine echilibrul in urmatoarele zile ce pot aduce schimbari intense. Lucrurile sunt pe muchie de cutit dar Balanta stie cum sa abordeze aceste cai intortocheate si pline cu capcane. Luna intra in Scorpion deci al saselea simt se activeaza. Ai incredere in instinctele tale !

HOROSCOP 30 SEPTEMBRIE. Mercur, planeta comunicarii si gandirii, inca este in Balanta cateva zile inainte de a intra in Scorpion si ne da unele informatii foarte necesare azi. Poti avea o idee stralucita sau o conversatie interesanta.

Daca ai parte de unele neintelegeri in relatii, e imperativ sa gasesti compromisuri care sa iti salveze pielea. Relatiile continua sa fie un subiect dominant al lunii octombrie care incepe maine. Unde mai punem si opozitia Lunii cu rebelul Uranus, deci ne putem astepta la orice forma de neasteptat !



HOROSCOP 30 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este inceput de saptamana si lucrurile pot fi oarecum complicate. Sa ramai cu picioarele pe pamant si capul pe umeri pentru ca pot fi elemente neprevazute azi, in special pe orice tine de proprietati comune, detalii bancare, mosteniri, taxe, datorii sau dispute de orice fel. Ceva ce are legatura cu bogatia ta venita de la partener sau de la bunurile altora poate fi pusa la indoiala. Fii prudent si pozitiv.

HOROSCOP 30 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Prieteniile si parteneriatele nu sunt de prea mare baza azi asa cum ai dori si te-ai astepta. Pot fi o sursa de surprize pentru tine caci cineva iti poate intinde o capcana. Fii atent la relatiile tale si observa care necesita o schimbare in relatie sau o incheiere de relatii. Da, ai mai trecut prin asta insa aceasta este perioada anului cu focus pe relatii si este pentru binele tau.

HOROSCOP 30 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Rutinele tale de munca vor fi intrerupte azi. Poate fi din cauza unor erori la computer, a unor probleme la echipamente sau la personalul ce face o parte din treaca sau chiar o pana de curent. Oricare ar fi intarzierea sau oprirea, oricare ar fi cauza, da-ti spatiu suficient incat sa poti gestiona neasteptatul. Vei reusi sa fii in control si pregatit in continuare.

