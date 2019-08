HOROSCOP 31 AUGUST. Scorpionii trebuie să se ocupe de detalii, Taurii fac modificări mari în viața lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 31 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 31 AUGUST 2019; in ultima zi a verii 2019, Luna Noua Neagra in Fecioara este energizata si plina de energie dupa intalnirea puternica de ieri cu Soarele in Fecioara care a fost asistata de mai mult de jumatate din sistemul solar. Aceasta energie fascinanta ne da informatiile, ne da instrumentele, ne da oamenii, iubirea, banii, deci de acum de noi depinde cum ne abordam viitorul diferit. Acum avem de trecut la treaba. Mai intai, sa ne verificam visele si idealurile, sperantele si asteptarile pentru viitor. Ce mai corespunde cu NOUL TU, nu cu ancorari in trecut, din obisnuinta, nu cu dorinte care nici nu sunt ale tale ci ale celor din preajma ta ? Tu de fapt ce iti doresti, ce iti spune inima ta ?

HOROSCOP 31 AUGUST. Finalul de vara nu este un final ci este startul pentru un nou inceput abundent si optimist – acesta este mesajul Cosmosului care ne da in zilele de final de sezon de vara un eveniment astral ce inseamna start, nou, proaspat.

Foloseste aceasta zi de weekend si viseaza cu ochii deschisi. Viseaza pentru o lume mai buna, viseaza pentru iubire, pentru mai multa prosperitate. Ce poate fi mai bun pentru tine de acum inainte ? Catre ce noi posibilitati te deschizi ? Luna Noua in Fecioara este pregatita sa iti raspunda la aceste intrebari. Stai in liniste si asculta-ti intuitia. Vei fi surprins de un gand nou, un sentiment nou care se vor simti cu usurinta, bucurie si adevar in tine. Si vei sti ca ai primit raspunsul cautat.

HOROSCOP 31 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In timp ce se intampla multe acum in domeniul muncii si carierei tale, este totodata important sa ai si timp de eliberare de stres si sa iti permiti sa te relaxezi, sa te odihnesti si sa te recuperezi, altfel sanatatea te poate atentiona si sigur nu doresti asa ceva. Sectorul tau ce raspunde de munca este suprastimulat acum cu Mercur, Soarele, Marte, Venus si Luna care tranziteaza aici. Interesant este ca acelasi sector raspunde si de sanatate, deci trebuie sa fii bland cu tine.

HOROSCOP 31 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Puternicul agent de schimbari Uranus care e in zodia ta continua sa actioneze si sa te impinga de la spate sa faci modificari mari in viata ta. Astazi au loc aspecte astrale intre Uranus si planetele aflate in Fecioara, nu mai putin de cinci la numar. Efectul asupra ta este o creativitate din cale afara de crescuta, deci foloseste aceasta zi si energie ca sa iti zugravesti pana in detaliu un plan de viziuni, cu imagini, cu senzatii care sa reprezinte viitorul pe care vrei sa ii creezi si aduci in fiinta. Orice poti visa, poti avea.

HOROSCOP 31 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cu cinci planete in Fecioara acum, activand sectorul tau despre casa si familie, nu e urma de indoiala unde si cum doreste Universul sa iti petreci timpul azi. Fluturele social care esti tu este invitat, doar temporar, sa poposeasca o vreme pe o singura floare de acasa. Dupa ce ai grija de aspectele practice ale vietii tale, stilul Fecioara, si te ocupi de sarcini, treburi necesare si ele, bucura-te de o seara placuta cu partenerul sau un nou interes amoros.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.