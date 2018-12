Horoscop 31 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019. Start colosal cu cinci evenimente astrale. Berbecii vor avea parte de o săptămână uluitoare, Gemenii au parte de schimbări

Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 31 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019, iar anul 2019 incepe in mare forta ! Parca astrele si-au propus sa ne lase sa ne sarbatorim linistiti Craciunul si Revelionul si abia dupa aceea sa treaca si ele la treaba serioasa si intensa, nu gluma ! Daca finalul de an a fost fara mari evenimente notabile in afara de Luna plina emotionala in Rac si solstitiul iernii, iata ca prima saptamana a lui 2019 este una de super forta, cu evenimente puternice si de netrecut cu vederea catusi de putin, care marcheaza intregul an !

Horoscop saptamanal. Stim cum se spune, prima impresie conteaza. Iar 2019 ne lasa inca din primele 6 zile o impresie spectaculoasa. Tu ce vei face cu aceste energii ? Marti 1 ianuarie 2019 – prima zi 2019, primul mare eveniment 2019 : Marte, planeta actiunii si energiei trece in Berbec.



Horoscop saptamanal. Marte reincepe cursa prin cele 12 semne zodiacale, parasind Pestii unde a stat din 15 noiembrie. Marte in Berbec este la el acasa si va sta aici pana pe 14 febuarie. Este un eveniment major ce ne da un start de forta pentru 2019 chiar din prima sa zi ! Marte in Berbec inseamna timp pentru energie si initiativa, perfect daca doresti sa actionezi si sa impingi cu forta inainte planurile tale ! Ai vorbit mult despre ceva si nu ai avut curajul sa pui start ? Acum este sansa ta ! Marte in Pesti este tot despre curaj. Este un luptator, un erou si un pionier ! Iata un timp excelent sa incepi o rutina viguoasa de exercitii, sa actionezi curajos spre dorintele taler sau sa pui toata energia ta in ceva total nou si neincercat vreodata.

Horoscop saptamanal.Sambata 5 ianuarie 2019 – Mercur, planeta comunicarii si gandurilor, ajunge in Capricorn, acolo unde este si Soarele acum. Fata de Mercur in Sagetator cand gandurile si vorbele erau mari, despre vise, planuri indraznete, calatorii, expansiuni, acum, cu Mercur in tenacele, muncitorul si ambitiosul Capricorn, gandurile incep sa se mai incetineasca ca sa devina mai structurate, mai mature si mai disciplinate. Totul devine mai strategic si gandim mai mult ce presupune sa realizam tot ceea ce ne-am propus ca gand si vorba in rezolutiile de An Nou. Capricornul este cel ce stie cum sa transforme gandurile in realitate. El trebuie sa compartimenteze, prioritizeze, analizeze ca sa faca lucrurile practice si tangibile, dupa etapa de visare curajoasa sub Mercur in Sagetator.

Horoscop saptamanal. Sub Mercur in Capricorn, timpul este pretios, valoros si nereturnabil. Iar cand Mercur primeste sarcina sa transforme ceva din nimic, visele create de el devin investitie in timp si in energie, o investitie in viitor.

Horoscop saptamanal. Duminica 6 ianuarie 2019 – o zi mare cu triplu eveniment astral : Luna noua in Capricorn + Uranus care iese din retrograd si este din nou in Berbec + PRIMA ECLIPSA PARTIALA DE SOARE din 2019.

Horoscop saptamanal. Ea va fi vizibila doar din Asia de est si din Oceanul Pacific, insa aceste energii concertate in Capricorn inseamna mult pentru viata noastra profesionala si pentru imaginea de sine. In 2019 vor fi 13 Luni noi si aceasta este prima dintre ele. Ea este speciala pentru ca o data cu ea are loc si aceasta eclipsa partiala de Soare.

Horoscop saptamanal. Eclipsa partiala de Soare are loc atunci cand Luna acopera o parte din Soare, iar de pe Pamant asa se si vede, ca si cum Luna ar fi inghitit o parte din Soare. In vremuri stravechi, lumea se temea de asemenea fenomene pe care nu le puteau explica, crezand ca o forta negativa intunecata ia din lumina.

Horoscop saptamanal. Insa astrologic vorbind, aceasta Luna noua si eclipsa partiala de Soare in Capricorn dau o energie puternica pe tema stabilirii obiectivelor pe termen lung in cariera fiecarei zodii. Chiar de acest eveniment, fiecare zodie trebuie sa isi raspunda la o intrebare ca sa inteleaga cum poate fi ajutat de Luna Noua in viata sa. Intrebarile vor urma la horoscopul despre acest eveniment saptamana urmatoare !

Horoscop saptamanal. In ceea ce il priveste pe Uranus, planeta rebela si imprevizibila, el are nevoie de 84 ani sa faca o revolutie completa in jurul Soarelui, deci petrece aproape 7 ani in fiecare semn zodiacal. Ne reamintim ca in luna mai 2018, Uranus a intrat in Taur (dupa ce a fost in Berbec din 2010), apoi a intrat retrograd in Taur din august si a ajuns retrograd in Berbec in noiembrie 2018.

Horoscop saptamanal. Acum, pe 6 ianuarie 2019, Uranus iese din retrograd si isi reia miscarea directa in Berbec unde va sta pana in 6 martie. Vom primi ultimele mesaje si lectii ale lui Uranus in Berbec in aceste 2 luni. Tot ce a ramas neterminat din acest tranzit intre 2010 si 2018, se va reactiva.

Horoscop saptamanal. Cat timp a fost in Berbec, Uranus te-a provocat sa pasesti intr-o pozitie de lider al vietii tale, nu neaparat in sensul de a conduce alti oameni. Probabil ca ai luat anumite decizii curajoase atunci sau au fost schimbari de viata semnificative care ti-au schimbat total calea pe care te aflai.

Horoscop saptamanal. Uranus in Berbec a fost despre a face schimbari ca sa poti pasi in propria ta putere si sa ocupi locul soferului in limuzina vietii tale. Reflecteaza la asta si vezi in ce aspecte ai capatat mai mult curaj si ai putut face pasi noi in viata.

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 31 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, va fi o saptamana pozitiva pentru tine. Actiunile iti aduc rezultatele dorite si te vei simti foarte satisfacut. Oamenii au incredere in tine si ti-o arata. Finantele au sanse de imbunatatire dupa destul de mult timp si vei putea sa cumperi lucrurile acelea pe care ti le tot doresti. Relatiile cu familia se restaureaza spre bine si o neintelegere este, in sfarsit, rezolvata. In viata amorotasa, unele probleme vechi pot reiesi la suprafata cu scopul de a fi vazute si rezolvate.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, aceasta saptamana te va ajuta sa gasesti solutii la tot ce iti afecteaza viata amoroasa. Va trebui sa ai de-a face cu o relatie sau o iubire secreta sau sa intelegi ca nu este un moment bun sa anunti o idila ascunsa. In tot cazul, iti poti imbunatati foarte bine viata amoroasa si o poti construi asa cum vrei. Din contra, in domeniul profesional trebuie sa fii foarte atent, intrucat prietenii si colegii pot fi dispusi sa imprastie barfe si sa creeze o aura negativa in jurul tau, asta daca nu esti atent si dai nastere la speculatii. Stai, deci, departe de vorbe si barfe si comentarii rautacioase pentru ca te poti expune cu usurinta si iti poti deteriora pozitia sociala.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, in aceasta saptamana asteapta-te la unele schimbari in scopurile tale si poate unele dezechilibre in finante care iti vor schimba planurile de viitor. Fii foarte atent cand iti faci miscarile urmatoare din punct de vedere financiar. Nu repeta greseli din trecut si nu te lasa purtat de val de entuziasm exagerat. Poti intra in contact cu unele oferte interesante. Tine-ti miscarile si ideile pentru tine insuti si nu te lasa influentat de multa vorba fara sustinere.

