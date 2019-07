HOROSCOP 31 IULIE. Racii se simt energizați, Balanțele petrec timp în familie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 31 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi, MIERCURI 31 IULIE 2019. Ziua de azi se afla sub semnul Lunii in Rac si al lui Mercur aflat in „stationare” inainte de a intra in miscarea directa. Poate fi un moment tensionat. Sfarsitul unui capitol si inceputul altuia, chiar si daca nu ai toate informatiile necesare pentru a merge mai departe. Aminteste-ti ce ti-a ramas nefacut de la inceputul acestui an. Poate ca este timpul sa le finalizezi ca sa poti merge mai departe. Nu grabi lucrurile. Fii atent la ce se intampla. Nu lua decizii finale acum. Situatiile se vor limpezi in zilele urmtoare.

HOROSCOP 31 IULIE. In curand, Luna va intra si ea in Leu, unde se va alatura Soarelui si lui Venus. Se pregateste atmosfera pentru dragoste, generozitate, curtoazie, stralucire, prietenie. Chiron si Uranus isi dau intalnire cu Luna care inainteaza ca o mireasa spre altarul din Leu, unde o asteapta Soarele. Vin schimbari! Le simti deja? Urmeaza momente de vindecare, de incantare, de usurare. Poti fi putin agitat, insa toate se vor aseza la locul lor.

HOROSCOP 31 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta este o zi plina de roade sub multe aspecte. Esti in coerenta cu inima ta si stii ce vrei, ce ai nevoie si cum sa actionezi ca sa ajungi acolo. Ai face bine sa iti gandesti fiecare pas azi, pentru ca cei faci acum iti va impacta cu siguranta viitorul. Ramai realist si ai incredere in instinctele tale si totul va fi bine.

HOROSCOP 31 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi buna sa iti consolidezi conexiunile sociale si sa comunici cu cei din jur. Prieteniile, relatiile personale si profesionale vor beneficia toate drept consecinta. Te vei putea apropia de oameni de care te-ai distantat recent dar pe care ii pretuiesti si respecti.

HOROSCOP 31 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este timpul sa te opresti din a pretinde ca totul in viata ta este perfect si sa iti privesti si infrunti problemele. Fa tot ce poti ca sa corectezi o situatie. Nu te indoi de tine si nu ii lasa pe altii sa te doboare, orice ar fi. Continua sa depui efort si vei vedea ca lucrurile se imbunatatesc, aducandu-ti pace si bucurie.

