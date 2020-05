Horoscop 31 mai. Gemenii sunt afectuoși, Fecioarele sunt foarte active

Te poti asteapta la o zi destul de productiva, caci Luna face trigon cu Pluto si Jupiter. Relatiile par a fi stabile. Vine sa le sustina Saturn. Mercur aduce putina discordie, dar, cu diplomatie se rezolva totul.

Nu doar Fecioara se poate lauda cu perfectionismul sau. Ci si Balanta. Fecioara vine cu analiza, cu perfecionarea. Balanta vine cu lustruirea. Si lustruieste pana cand iti poti vedea fata in suprafata polishata. Apoi vine Scorpionul si da totul peste cap… Dar despre acest lucru vom vorbi alta data.

Deci, Luna este in Fecioara, pentru a trece usor in Balanta. Perfectiunea este la nivel inalt. E nevoie de curatenie si de lustruiala. Vin in ajutor Jupiter si Pluto si vei avea o putere de vizualizare laser-microscopic.

Luna mai face trigon cu Saturn aflat in Varsator, ceea ce va da relatiilor o baza solida. Apoi, cuadratura cu Mercur poate aduce cateva disensiuni in comunicare. Dar poti trece usor peste ele cu ajutorul dipolomatiei.

Horoscop 31 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Focusul tau astazi este sa fii in contact cu cat mai multe persoane dragi si importante pentru tine. Este foarte probabil sa reinnoiesti vechi asocieri pe plan social sau pe orice alte aspecte legate de business. Esti foarte bun sa o iei inaintea competitorilor cand vine vorba de aspecte legate de munca.

Horoscop 31 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Norocul ii favorizeaza pe cei curajosi si cine stie asta mai bine ca tine ? Performanta ta se va realiza sub control, iar superiorii tai vor fi foarte multumiti de rezultatele tale. Daca vrei sa faci bani suplimentari, astrele iti recomanda sa aprofundezi domeniul afacerilor imobiliare si a celor de constructie.

Horoscop 31 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi va fi foarte evident faptul ca esti o persoana afectuoasa cu cei pe care ii iubesti. De fapt, te vei bucura de compania lor si vei face tot ce este in capacitatile tale sa ii faci sa se simta doriti. Relatiile de termen lung, indiferent de domeniu, vor inflori la randul lor.

