HOROSCOP 31 mai. Berbecii au parte de o zi cu adevărat unică, Gemenii sunt inabordabili

HOROSCOP Iata horoscop zilnic dragoste pentru pentru azi, VINERI 31 MAI 2019.



HOROSCOP Azi e o zi cu totul deosebita. Venus, Saturn, Mercur si Jupiter sunt cele patru planete implicate in aspectele astrale de azi si toate patru sunt acum in zodiile pe care le patroneaza. Fiecare dintre ele ofera o energie pura, nediluata. Este un eveniment astrologic rar! Lucrurile pot fi si deveni reale, tangibile, oficiale si de durata.

Iata ce-ti rezerva azi astrele in plan amoros.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP O zi cu adevarat unica si vei putea sa te conectezi la nivel spiritual cu partenerul de cuplu. Daca esti cu adevarat indragostit de partener, veti duce relatia la un alt nivel. Se anunta o ceremonie importanta. Daca esti singur, fii mai relaxat. Anxietatea nu este ceva care sa stimuleze persoanele de sex opus sa te curteze.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Intelegerea mutuala si toleranta sunt esentiale in orice relatie, cu atat mai mult in relatia de cuplu. Poate ca vor veni momente dificile, dar rigiditatea nu te va ajuta in nicio imprejurare. Daca esti singur, nu-ti vei gasi jumatatea vegetand pe canapea si plangandu-ti de mila. Iesi!



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Azi poate fi o zi dificila in care esti inabordabil. Foloseste-te de acest prilej pentru a face o analiza a actiunilor tale. Renunta la aceasta vibratie care te perturba. Daca esti singur, fii mai indraznet. Risca! Daca eziti poti pierde oportunitati interesante.



