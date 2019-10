HOROSCOP 31 OCTOMBRIE. Berbecii se simt generoși, Fecioarele vor schimbări acasă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 31 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 31 OCTOMBRIE 2019; Mercur in Scorpion, planeta comunicarii, gandirii, tehnologiei si calatoriilor pe distante scurte intra in stationarea sa retrograda de final de an, chiar acum cand lumea sarbatoreste Halloween-ul. Sa ne lasam demonii liberi, sa nu ne mai temem de ei, sa ii scoatem la lumina ca sa isi piarda puterea. Sa ne pregatim pentru calatoria prin Mercur retrograd pana aproape de Craciun.

HOROSCOP 31 OCTOMBRIE. Mercur va fi retrograd pana pe 20 noiembrie dar nu va fi in deplinatatea fortelor sale pana pe 9 decembrie cand iese din umbra retrograda. Este o perioada destul de lunga si lucrurile nu vor mai arata la fel de cealalta parte a acestui interval de timp. Intre timp, azi Luna in Sagetator este intr-o frumoasa conjunctie cu Jupiter cel norocos, aducandu-ne oportunitati in mijlocul haosului schimbarilor.

HOROSCOP 31 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Berbecii se pot simti generosi cam toata ziua de azi. Daca te simti dornic sa dai, sa stii ca este foarte sanatos pentru tine. Poate nu te-ai mai simtit asa de mult timp. Fie ca ai putin sau mult de daruit, pe plan material, sentimental, timp, energie, fa-o cu o inima deschisa si vesela. Orice dai, fie iubire, fie gesturi, fie companie, vei face ziua frumoasa cuiva. Tine minte ca valoarea nu consta in ce dai ci in inima cu care o faci.

HOROSCOP 31 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Taurii pot simti o mare motivatie sa faca multe lucruri azi si sa le faca bine. Profita de initiativa ta de a termina ceva care a tot stat stagnant de ceva vreme. Daca bifezi de pe lista un proiect dificil vei simti satisfactie si energie reinnoita pentru urmatorul. Altul la rand, energia iti este buna ! Comite-te sa ramai implicat, Taurule. Vei adora sentimentul de eliberare pe care il vei simti cand se mai ridica o greutate de pe umerii tai.

HOROSCOP 31 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Gemenii pot avea un impact pozitiv asupra lumii astazi. Doar un mic gest de bunatate poate porni o reactie in lant in care poti lumina viziunea despre viata a cuiva. Un cuvant bun, bland, amabil de la tine dureaza cateva secunde dar efectul asupra cuiva poate dainui de la o zi la o viata. Fie ca ajuti pe cineva aflat intr-o situatie dificila sau oferi un cuvant cum se cuvine unui strain, vibratia si fericirea ta se simt pana la Luna si inapoi.

