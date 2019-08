HOROSCOP 4 august 2019. Berbecii sunt în fața unei explozii de energie, Gemenii sunt leneși toată ziua

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 4 AUGUST 2019; astazi Luna este tot in Fecioara inainte de a aluneca gratios in Balanta si ne ofera o atmosfera buna pentru a ne pregati noua saptamana, prima completa din luna august.

HOROSCOP Dupa o luna iulie extrem de dificila pentru multa lume, august va fi perceputa ca o portie proaspata si vitala de aer proaspat vindecator. In prima parte a lunii, sa luam cu totii o binemeritata pauza de la stres si sa ne bucuram de viata si iubirea fierbinte. Din pricina energiei stralucitoare si benefice data de Soarele in Leu si de Jupiter, acest timp din august este cea mai buna perioada din an in care sa ne distram si sa savuram viata asa cum este ea. Mai multe detalii AICI in Horoscopul lunii august 2019.

HOROSCOP Cat timp Luna este in Fecioara, este timpul sa te organizezi. Fecioara este harnicul si muncitorul zodiacului, cel ce se focuseaza pe detalii ca sa faca totul exact asa cum este cel mai bine posibil. Motivatia Fecioarei este aceea de a servi oamenii si viata pentru binele inalt al tuturor. Cu Luna in Fecioara este un timp al modestiei si de a oferi o mana de ajutor din spatele scenei.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Gazul este turnat, deci fii atent. O mica flama poate cauza o mare explozie pentru ca este o mare cantitate de energie a acestei zile care asteapta sa fie descatusatsa. Asigura-te asadar ca stii exact in ce te implici inainte de a aprinde orice “bricheta” sau foc. Actiunile pe care le faci vor avea un efect uimitor pentru mult timp. Simte-te liber dar si responsabil sa te implici in ceea ce ai nevoie. Poate sunt subiecte care au fost la copt pana acum si nu mai pot fi ignorate.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Azi ai putea fi inspirat sa rostesti ceea ce gandesti. Uneori iti place sa iti tii opiniile pentru tine. Chiar daca nu esti de aceeasi parere cu altii, nu iti place sa cauzezi neplaceri cu pareri contradictorii. Insa acum poti fi in situatia care iti agita pasiunile si nu mai poti tacea. Poti chiar oferi altora informatii de care duc lipsa sau iti poti exprima pe scris anumite opinii valoroase pentru alti oameni.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP S-ar putea sa te simti putin cam lenes azi si este in regula. Energia fizica poate sa iti fie mai scazuta. Cel mai bine este sa te relaxezi si sa iti dai timp de odihna. Daca ai alergat de la o treaba la alta in ultimele zile, sistemul tau intern se poate resimti. Intareste-ti nutritia cu alimente ce contin multe vitamine. Si da-ti permisiunea sa ai parte de cateva portii de somn de dupa-amiaza sau sa dormi in plus noaptea.

