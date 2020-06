Horoscop 4 iunie. Taurii se gândesc doar la bani, Racii au o zi strălucitoare

Vei vedea imaginea de ansamblu. Pluto, Jupiter si Saturn sar in ajutor ca tranzitia sa fie mai usoara. Profita de toate oportunitatile aparute!

Horoscop 4 iunie. Mai e o zi pana la eclipsa de Luna

Eclipa de Luna din Sategator deschide o noua serie de schimbari in ceea ce priveste viziunea ta asupra lumii. Asteapta-te la schimbari de filosofii in ceea ce priveste banii, iubirea, carierea, prietenii sau casa. Dar, pana atunci, Luna este inca in Scorpion si iti cere sa fii curajos. Dar eclipsa incepe sa-ti faca simtite efectele. Simti? Traim vremuri tulburi. Ai nevoie de mai multa stabilitate, de mai multa siguranta.

Horoscop 4 iunie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cheltuieli neasteptate pot aparea azi la orizont. Acestea sunt semne clare ca te pregatesti pentru o calatorie sau iesire fara prea mari planuri facute din timp. Orice drum vei face, va fi confortabil si fara incidente. Chiar si daca nu pleci nicaieri, in ciuda recomandarilor astrale, tot vei calatori, insa o vei face mental prin amintiri si locuri dragi tie.

Horoscop 4 iunie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Astazi, mintea iti sta la bani ! Daca vrei sa clarifici aspecte financiare, astazi este o zi excelenta. Sunt sanse mari sa ai o seara relaxanta cu prietenii pe seara. Vei realiza cat de mult te pretuiesc prietenii si de respectul de care te bucuri in cercul tau social. Mentine asta acum, este important pentru drumul tau.

Horoscop 4 iunie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Practic si creativ, esti in stare sa iti utilizezi talentele in maniera cea mai buna posibila. Vei rezolva inteligent si intelept aspecte de familie fara sa favorizezi sau ranesti pe nimeni. Iti place sa joci rolul aducatorului de pace si armonie pentru ca simti satisfactie in interiorul tau. Iti si place azi sa ajuti cat de mult poti oameni dragi tie.

Citește continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO