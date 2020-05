Horoscop 4 mai. Leii își fac proiecte, Balanțele sunt pline de compasiune

Cu Venus planeta relatiilor si iubirii in cuadratura cu Neptun planeta visarii, se creaza o atmosfera romantica cu multa speranta, multa tanjire. Dar esti realist ? Probabil ca nu, cu Neptun care iti pune un nor peste ratiune. Venus si Neptun se vor reintalni in iunie si iulie, deci unele neclaritati in iubire si bani pot reaparea sau persista pana vara. Exista si deceptie sau confuzie ?

Luna plina in Scorpion de joi te va ajuta sa te mai lamuresti, cel putin deocamdata. Vestea buna este ca Mercur si Soarele sunt in conjunctie in Taur pe seara, ceea ce e o veste buna si pozitiva intrucat acestia aduc mereu claritate si unele raspunsuri. Poti sa vezi cum unele decizii ale tale au unele consecinte pozitive acum. Fa fata faptelor asa cum sunt si tine-te drept pe drum in continuare.

Horoscop 4 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Astazi sunt toate sansele ca un vis de termen lung sa devina realitate. Poate o publicatie respectabila doreste sa te plateasca pentru scris, fotografie sau design. Poate ceva ce credeai ca e dificil reusesti sa faci desi acum cateva luni credeai ca e imposibil. Sau poate tu si partenerul veti fi pe aceeasi lungime de unda. Orice va fi, apreciaza unde te afli si cat efort a presupus sa ajungi aici inainte de a seta noi scopuri curajoase.

Horoscop 4 mai.TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele vise ciudate pot veni pe calea ta. Ele te pot duce intr-o stare depresiva daca le permiti. Scrie mai bine in ce constau ele si scoate din tine acele emotii dificile. Poate ai o cadere despre bani, deci nu e o zi buna pentru investitii, afaceri noi sau deschideri de conturi bancare. In schimb, fii recunoscator pentru ce ai si cauta forme sa iti folosesti intelept resursele.

Horoscop 4 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



O lipsa de comunicare cu un membru de familie care pare nefericit te poate face sa te simti trist azi. Te poti intreba daca ai facut ceva sa ofensezi persoana insa sigur nu. Cel mai bun mod sa gestionezi situatia este sa il/o incurajezi sa comunice cu tine. Daca nu primesti raspuns, mai asteapta o zi sau doua si intreaba din nou. Starea proasta va trece, deci nu iti pierde mintile din acest motiv. Adevarul va fi revelat la momentul potrivit.

