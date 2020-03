HOROSCOP 4 MARTIE. Săgetătorii strălucesc astăzi, Peștii dau peste o provocare emoțională

HOROSCOP 4 MARTIE. Ce dans complicat! Venus in Berbec se conecteaza cu amandoua, incercand sa faca ziua mai placuta. Sextilul Mercur-Venus poate aduce cateva conservatii mai mult decat placute, dar extrem de utile. Timp perfect pentru a clarifica ce e de clarificat in relatii, indiferent daca sunt amoroase sau de alta natura.

HOROSCOP 4 MARTIE. Reconectare cu prieteni vechi. Venus face sextil cu Mercur si ofera un prielej extraordinar de a reinnoda prietenii vechi. Mercur a fost retrograd in Pesti, creand o atmosfera haotica si naucitoare. Insa intrarea lui in Varsator aduce mai multa logica. Conversatiile devin rezonabile, sincere, elegante.

HOROSCOP 4 MARTIE. Daca intr-o relatie cauti mai mult decat o prietenie, atunci profita de vibratia seducatoare din atmosfera. Luna in Gemeni se conecteaza cu Venus, apoi se muta in Rac, unde face trigon cu Mercur. Mercur zboana in Varsator unde se conecteaza cu Venus, creand un dans emotional intrigant si, totusi, placut. Spune ceea ce simti, mai ales acelei persoane speciale din viata ta.

HOROSCOP 4 MARTIE. Luna in Rac mai face sextil cu Uranus, dar si cuadratura cu Chiron, aducand cateva scantei sentimentale in viata ta. Apoi vine vremea sa se incinga putin atmosfera, pe masura ce Luna intra in opozitie cu Marte. O zi de miercuri aventuroasa!

HOROSCOP 4 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ar trebui sa fii in stare sa iti pui celebrul zambet in aceasta zi si sa il mentii cat de mult timp poti. Promoveaza-ti sufletul frumos in lume. Daca alti oameni sunt tristi, este in regula sa iti pese dar nu sa preiei problemele lor asupra ta. Mentine-ti un scut ca sa te protejezi de asemenea energii grele. In acelasi timp, mentine o fereastra deschisa in acest scut ca altii sa vada in interior cum stralucesti spre ei. Asta ii va ajuta cu siguranta, sa le fii un exemplu.

HOROSCOP 4 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Starea si purtarea ta sociala usoara si relaxata poate avea o dificultate sa se potriveasca cu starea generala a lumii astazi. Poti descoperi ca iti este mai bine sa te duci intr-un loc linistit si sa te retragi putin dintre oameni. Citeste o carte sau o revista, stai tu cu tine, conserva-ti energia. Planifica zilele ce vin si lasa-ti mintea sa se pregateasca pentru ce iti propui.

HOROSCOP 4 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Combina forta de impamantare a zilei de azi cu intensitatea emotiilor din inima ta ca sa creezi o combinatie puternica ce va impacta orice vei atinge. Cheia este sa nu te iei prea mult in serios. Daca o faci, pot aparea incidente care apar tocmai sa iti dea un bobarnac in cap, reamintindu-ti ca esti si tu doar un om ca noi toti ceilalti.

