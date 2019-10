HOROSCOP 4 OCTOMBRIE. Gemenii sunt ajutați de cineva drag, Capricornii sunt plini de energie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 4 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 4 OCTOMBRIE 2019; Marte, planeta responsabila cu energia razboiului, actiunii impulsive, a confruntarilor, intra de azi in Balanta, zodia relatiilor si a frumosului, deci a sosit timpul sa fim ceva mai draguti. Daca ai de platit polite cuiva, fa-o cu tact si delicatete. Provoaca o persoana care te-a ofensat dar nu cu brutalitatea lui Marte ci cu tactul Balantei. Marte in Balanta anunta ca avem nevoie de un partener atat in dragoste cat si in razboi.

HOROSCOP 4 OCTOMBRIE. Marte in Balanta te face sa actionezi si ca sa aperi onoarea cuiva, nu neaparat a ta, insa simtul de ce e corect si ce nu e, ce e echilibrat si ce nu e va fi foarte accentuat in acest tranzit. Sa ne pregatim sa ne ascutim armele diplomatiei pentru ca acolo unde vor fi confruntari va fi nevoie de ele.



HOROSCOP 4 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi poti fi in situatia de a-ti testa limitele cunoasterii si puterii si astfel vei arata de ce esti in stare. Insa deocamdata nu exagera, nu te arunca in confruntari, indiferent cu cine te simti compatibil sa o faci. Doar pentru ca tu esti in stare nu inseamna ca si altii sunt. Doar pentru ca tu poti face anumite lucruri nu inseamna ca si altii pot. Nu impinge, nu forta, da oamenilor timp si spatiu pentru propriul lor ritm.

HOROSCOP 4 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cele mai apropiate relatii ale tale pot juca un rol cheie in destinul tau azi. Fii atent si constient cum ii tratezi pe acesti oameni, in special pe cei generosi care traiesc pentru a darui, pentru a-ti darui tie. Este tentant sa profiti de pe urma lor, chiar si inconstient, dar nu fii lacom. Poti avea nevoie de ei mult mai mult decat crezi pe termen lung.

HOROSCOP 4 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unii oameni sunt in stare sa faca orice ca sa iti fie de folos, sa isi lase propriile lor treburi sau sa iasa din zona lor de confort ca sa te ajute. Fii recunoscator si demonstreaza ca meriti asta. Da ochii roata in realitatea ta, cineva este acolo pentru tine si o face cu un anumit motiv. Ai uitat sa spui multumesc pentru un ajutor crucial pe care ti l-a dat recent ?

