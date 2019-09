HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE. Racii sunt schimbători, Vărsătorii gândesc prea mult

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 4 SEPTEMBRIE 2019; astazi au loc alte doua aspecte astrale din cele 11 ale acestei saptamani iar dansul planetelor continua. Astazi, Soarele e in conjunctie cu Mercur in Fecioara – ceea ce inseamna ca sunt foarte apropiate iar puterile lor se unesc, ducand la o energie si mai mare spre noi – dar si Venus in Fecioara e in opozitie cu Neptun cel visator din Pesti. Ce inseamna pentru noi ?

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE. Soarele in conjunctie cu Mercur este cel mai bun aspect pentru gandire si comunicare, fiind o zi foarte ocupata mai ales mental. Mintea va fi brici, agila, clara si asta favorizeaza multe interactiuni, rezolvat de documente, facturi, primit si trimis mailuri importante si beneficii in calatoriile scurte. Mercur este rapid, adaptabil, variabil, ne-emotional si curios. Vei dori sa discuti, sa incepi conversatii pe subiecte ce te intereseaza si, pentru ca gandesti si te exprimi clar, e un timp ideal sa faci planuri si sa incepi afaceri, sa negociezi, sa vinzi si sa cumperi.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE. Insa, tot azi Venus planeta iubirii, relatiilor, banilor in Fecioara e in opozitie cu Neptun in Pesti, iar acest aspect astral creaza o zbatere in legatura cu obtinerea a ceea ce vrei mai mult in viata, romantism, armonie, poate putin lux si stralucire. Acestea sunt realizabile insa e nevoie de multa munca si de a depasi unele dezamagiri. Acest tranzit poate cauza unele frictiuni in relatii si in finante. Exista o influenta confuza care favorizeaza sentimentul de victima si atrage agresorii. Oamenii iti pot vedea partea frumoasa drept slabiciune. Unele pierderi financiare pot afecta stima de sine, unele idealizari in amor pot duce la dezamagiri. Ai nevoie sa fii mult mai atent si constient la potentialele pericole ascunse sub aspect stralucitor.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti destul de confuz si te simti in dubiu la fiecare miscare, in special la munca. Dar cerul se deschide si lumineaza astazi, Luna este in semnul tau si poti vedea in sfarsit lucrurile mult mai clar. Totul capata sens si incepi sa te simti mai increzator in alegerile tale si convins ca faci ceea ce trebuie pentru binele tau. Ziua iti poate aduce si vesti bune de natura financiara.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi simti imperios nevoia de a iesi si a te distra cu prietenii. Dar ai face bine sa ramai calm in fata oricarei conversatii iritante si sa nu insisti ca tu ai dreptate si ca toti ceilalti gresesc. Te vei simti mult mai bine lasand conversatia sa curga si sa rezisti nevoii de a convinge pe altii de punctele tale de vedere. Da-ti timp si in curand vei realiza ca ai aliati de partea ta, oameni care iti sustin ideile si te ajuta sa iti faci visele realitate.

HOROSCOP 4 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te simti destul de introvertit astazi si nu prea ai chef de prea multe lucruri. Dar curand iti vei recapata energia si dinamismul si iti vei pune viata in ordine si mai mult. Chiar si asa, este o zi buna si te vei putea bucura de o oportunitate fantastica pe plan profesional.

