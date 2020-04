Horoscop 5 aprilie 2020. Gemenii răspund la o provocare, Taurii ies dintr-un blocaj

Aceasta conjunctie dureaza ca efect pana pe 16 aprilie si aduce laolalta energiile de transformare ale amandurora – mersul inainte adus de Jupiter cu curatenia lui Pluto.

Astfel anunta vremuri in care devine o necesitate sa scapam de tot ce nu mai este de folos, benefic, ce este deteriorat, stricat, corupt, de ierarhii nefunctionale, de reguli gresite si impovaratoare dupa care traim pe pilot automat, sa fie expus tot ce este iresponsabil in comportamentul nostru si sa gasim noi moduri de a functiona.

In functie de cum iti impacteaza zodia si harta astrala, unele din aspectele ce apar sub aceasta conjunctie vor fi profund personale, altele mai putin. Evenimentul este maret in Cosmos si trebuie tratat ca atare.

Horoscop 5 aprilie 2020 pentru Berbec

Pluto te-a facut pana acum sa simti presiunea de a-ti da seama ce e cu adevarat important pentru tine. Multi ducem vieti destul de structurate insa vine o vreme in care ne dam seama ca ne identificam mai cum cu ce ce esti decat cu cine esti.

Fie ca e statutul social, caiera sau drumul vietii, poate ai simtit si tu ca e timpul sa te ocupi de unele schimbari semnificative ce nu suporta amanare. Ce se intampla acum cand intra Jupiter in scena prin aceasta conjunctie?

Horoscop 5 aprilie 2020 pentru Taur

Jupiter ajunge in sectorul tau 9 unde il gaseste pe Pluto. Pana la aceasta intalnire, este foarte posibil sa fi simtit in ultimele luni ca lumea a devenit un loc limitat si opresiv. Te-ai simtit ca intr-un blocaj fara sa stii incotro va duce drumul.

Poate ai avut si dubii despre drumul de pana acum, poate ai dorit sa iesi de pe el. Vestea buna e ca nu ai cum sa o faci mai bine decat cu Jupiter. Deci care este planul in continuare ? Ce se intampla acum cand intra Jupiter in scena prin aceasta conjunctie?

Horoscop 5 aprilie 2020 pentru Gemeni

Pluto tranziteaza casa ta 8, ce provocare. Poate ai avut momente in ultimele luni in care te-ai simtit ca si cum ai fi fost blestemat. Este posibil sa fi trecut prin unele schimbari majore de viata sau ai avut de-a face cu unele probleme financiare majore in trecutul recent.

Poate inca le mai ai si te intrebi cand se vor ridica de pe tine aceste poveri. Ce se intampla acum cand intra Jupiter in scena prin aceasta conjunctie?

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.