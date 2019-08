HOROSCOP 5 august 2019. Berbecii au parte de ape calme în cuplu, Gemenii depășesc gelozia

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 5 AUGUST 2019; incepe una din cele mai benefice saptamani ale anului 2019, din punct de vedere astrologic. Pregateste-te sa o traiesti cum se cuvine, sa vezi oportunitatile, sa intuiesti sansele si sa fii recunoscator pentru orice. Este timpul sa mergi inainte cu curaj spre ce iti doresti cu adevarat si sa ai convingerea ca Universul iti raspunde!

Soarele in Leu si Venus in Leu vor fi in trigon cu Jupiter, apoi Jupiter iese din retrograd, revarsand tot felul de situatii norocoase asupra noastra.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Ai grija ca viata de cuplu sa se afle in ape calme, fara ploi sau furtuni. Daca simti ca esti pe cale sa-ti pierzi calmul, reconecteaza-te cu partenerul de cuplu si petreceti timp de calitate impreuna, departe de toate grijile si stresul de zi cu zi. Esti singur? Ce-ar fi sa-i dai o sansa persoanei care te curteaza de mai multa vreme?

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP In viata de cuplu lucrurile sunt, cumva, tensionate. Situatia grea din ultima perioada si-a pus amprenta asupra ta si din aceasta cauza te-ai cam indepartat de persoana iubita. Asa ca acum trebuie sa faci fata resentimentelor partenerului. Cea mai buna modalitate de a rezolva problemele este sa spui adevarul, sa fii calm si inarmat cu rabdare sa gasesti solutie la fiecare problema in parte. Daca esti inca singur, schimba-ti modul de abordare si iti vei gasi sufletul pereche in curand.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Daca ai avut o perioada in care ai fost suspicios si nu prea ai avut incredere in partener, acum a trecut. Jumatatea ta ti-a demonstrat ca nu ai avut dreptate. Nu ti-ai gasit inca perechea? S-ar putea ca in aceasta seara sa fii surprins placut.

