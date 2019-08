HOROSCOP 5 august 2019. Gemenii fac pași curajoși, Berbecii se pun singuri sub presiune

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 5 AUGUST 2019; incepe una din cele mai benefice saptamani in astrologia anului 2019. pregateste-te sa o traiesti cum se cuvine, sa vezi oportunitatile, sa intuiesti sansele si sa fii recunoscator pentru orice.

Este timpul sa mergi inainte cu curaj spre ce iti doresti cu adevarat si sa ai convingerea ca Universul iti raspunde!

HOROSCOP Soarele in Leu si Venus in Leu vor fi in trigon cu Jupiter, apoi Jupiter iese din retrograd, revarsand tot felul de situatii norocoase asupra noastra. Tot acum Mercur, planeta comunicarii, recent iesita din retrograd in Rac, ajunge in stralucitorul Leu iar lucrurile incep sa se infierbante in ce gandim si rostim ! Cu cinci planete in semne de foc acum, ne pregatim pentru zile de vara fierbinti si intense !

În astrologie, trigonul este aspectul format intre doua planete pe harta cerească, cand intre ele exista un unghi de 120 de grade. Este considerat cel mai bun aspect astral care poate să existe intre doua astre, deoarece acestea se susţin reciproc, isi amplifica reciproc calitatile, influenţele lor pozitive exercitand o actiune comuna benefica noua.

HOROSCOP O saptamana cu 2 aspecte de trigon si cu iesirea Marelui Benefic Jupiter din retrograd ne face sa simtim speranta dupa o luna iulie destul de agitata si grea pentru multi dintre noi.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Vechi conexiuni si experiente pot juca un rol important in viata ta acum. Poti fi sub presiune mare pe care ti-o impui singur, ca un ambitios ce esti, sa performezi impecabil in toate domeniile vietii tale, dar trebuie sa realizezi ca asa de multa presiune cauzata de standarde prea inalte si imposibil de atins nu iti creaza starea necesara reusitei fara anxietate. Onestitatea si integritatea te vor duce departe in domeniul tau, dar tine minte ca e nevoie sa ramai fidel credintelor si idealurilor tale.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Dupa mult timp, astazi te vei simti cumva eliberat si usurat. In plus, o veste importanta iti va face ziua senina. Daca ai aspecte ce tin de justitie, acestea merg pe drumul bun. Relatia cu parintii sau cu copiii se anunta a fi favorabila. Putin mai mult efort in cariera acum va duce la dividende imbelsugate in viitor. Viata de azi pare sa te puna inapoi pe linia buna si linistita. Bucura-te de aceasta perioada impreuna cu familia.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP S-a copt timpul potrivit ca sa faci unii pasi curajosi, Geamanule. Nu mai e vreme pentru ezitari. In schimb, actiunea decisiva este critica. Nu te sfii sa primesti si recunosti oportunitatile. Un salt de credinta la acest moment iti va imbunatati dramatic viata in bine, desi nu ti se pare acum asta. Este o zi buna sa reevaluezi unele vechi prietenii si sa tai crengile uscate si nefolositoare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

https://sfatulparintilor.ro/horoscop-3/horoscop-zilnic-horoscop-3/horoscop-zilnic/